Queen: “a dansé la conga” alors qu’elle se lâchait les cheveux dans “la nuit la plus mémorable” | Royale | Nouvelles

S’adressant au podcast Royally Obsessed, la co-animatrice Roberta Fiorito a exploré l’histoire de la façon dont une jeune reine Elizabeth, puis la princesse Elizabeth, et sa sœur, la défunte princesse Margaret, ont “éclaté” du palais de Buckingham à plusieurs reprises lors des célébrations de la victoire en Jour du Japon et Jour de la Victoire en Europe respectivement. Mais l’hôte a souligné comment le jour de la VJ, la reine aurait “dansé la conga” avec le public alors qu’elle s’habillait d’un “déguisement” pour s’imprégner des nuits “mémorables”.

Mme Fiorito a déclaré: «Nous savons que le jour de la victoire en mai 1945 a été un moment que la reine a décrit comme l’une des nuits les plus excitantes de sa vie.

« Elle était alors la princesse Elizabeth, 19 ans, et sa sœur, la princesse Margaret, 14 ans. »

L’hôte a raconté comment les sœurs royales “se sont déguisées en membres du public” alors qu’elles quittaient le palais de Buckingham pour se mêler à la foule célébrant la fin de la Seconde Guerre mondiale et leur victoire sur l’Allemagne.

Mais l’hôte a affirmé que ce n’était pas la seule fois que les sœurs faisaient une telle chose en temps de guerre.

L’animateur du podcast a déclaré: «Les sœurs ont répété cette évasion lorsqu’elles sont allées incognito le lendemain soir et aussi la nuit et la nuit après le jour de VJ. [Victory in Japan] les 15 et 16 août 1945.

Mme Fiorito a ajouté comment la reine elle-même avait raconté à un documentaire de PBS sur le 75e anniversaire du jour de la victoire que l’événement était “l’une des nuits les plus mémorables de sa vie”.

L’expert royal a ajouté comment les adolescents royaux ont quitté le palais cette nuit-là dans un groupe de “seize” personnes qui comprenaient des “gardes”, des “dames en attente”.

Ils ont également été rejoints par « l’écuyer du roi Peter Townsend » qui était connu pour avoir eu une relation avec la princesse Margaret des années plus tard.

Après près de six ans de guerre, l’Allemagne capitula officiellement le 7 mai 1945.

La capitulation inconditionnelle est intervenue après qu’Adolf Hitler s’est suicidé le 30 avril alors que les Alliés encerclaient Berlin et a été autorisé par son successeur, le Grand Amiral Karl Dönitz.

L’annonce de la fin de la guerre a été diffusée à la radio au peuple britannique dans la soirée du 7 mai, car il a été annoncé que le jour de la victoire serait une fête nationale et aurait lieu le lendemain, le 8 mai. est venu le 15 août 1945 qui a marqué la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale.

Le public britannique est descendu dans les rues du pays pour célébrer la fin de la guerre avec des fêtes de rue et de la musique.