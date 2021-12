Queen a dit à Barack Obama de quitter un banquet d’État alors qu’elle était fatiguée – selon George Osborne | Royale | Nouvelles

En 2011, la reine a organisé un banquet d’État au palais de Buckingham avec l’ancien président américain en tant qu’invité d’honneur. Cependant, George Osborne – le chancelier de l’époque – a révélé que la reine avait été forcée de terminer la nuit tôt parce qu’elle était fatiguée.

Rappelant l’événement, M. Osborne a déclaré: « La reine est venue me voir et m’a dit: » Voulez-vous dire au président qu’il est tard et que je veux aller me coucher « .

« Barack Obama s’amusait, en quelque sorte en train de renverser des vodka martinis avec ses potes, et je me disais : ‘Oh mon Dieu. Je vais être la personne qui devra aller lui dire de rentrer à la maison’. »

M. Osborne a fait ces commentaires à l’ancien député conservateur et ministre Lord Ed Vaizey lors d’un événement organisé par le Old Pauline Club – une association pour les anciens élèves de l’école St Paul.

La visite d’État de trois jours très médiatisée n’était que la troisième d’un président américain au Royaume-Uni en 100 ans.

Il comprenait un somptueux banquet d’État et une réunion avec le duc et la duchesse de Cambridge, nouvellement mariés.

La reine a porté un toast à la «relation spéciale» du Royaume-Uni avec les États-Unis et a remercié l’Amérique d’être venue à deux reprises au secours du «monde libre» au cours de deux guerres mondiales.

Elle a déclaré : « Votre visite dans ce pays nous rappelle inévitablement notre histoire commune, notre langue commune et nos liens intellectuels et culturels forts.

« Cela nous rappelle également que votre pays est venu à deux reprises au secours du monde libre et démocratique alors qu’il faisait face à une catastrophe militaire.

Il a déclaré: « La reine a un faible pour les Américains après avoir rencontré Barack Obama dont elle est complètement tombée amoureuse – à tel point qu’elle a souvent demandé à ses courtisans s’ils pouvaient s’arranger pour qu’il vienne en Grande-Bretagne maintenant qu’il n’est plus président . »

Au cours de ses huit années passées à la Maison Blanche, M. Obama et son épouse, Michelle Obama, se sont rendus à trois reprises au palais de Buckingham.

Mme Obama a fait un faux pas royal lors de sa première visite au palais en 2009 après avoir placé sa main sur l’épaule de la reine.

Bien que M. Obama entretienne d’excellentes relations avec la reine, son successeur, Donald Trump, a affirmé qu’il avait de bonnes relations avec elle lorsqu’ils se sont rencontrés lorsqu’il était président.

M. Trump a déclaré à Fox News: « La rencontre avec la reine a été incroyable, je pense que je peux dire que j’ai vraiment appris à la connaître parce que je me suis assis avec elle plusieurs fois et que nous avions une chimie automatique, vous comprendrez ce sentiment.

« C’est une bonne sensation. Mais c’est une femme spectaculaire. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait donné un coup de poing à la reine, M. Trump a déclaré: « Je ne l’ai pas fait, mais j’avais une excellente relation, nous avons passé un très bon moment.

« Il y a ceux qui disent n’avoir jamais vu la reine passer un meilleur moment, un moment plus animé.

« Nous avons eu une période où nous parlions solidement, je ne savais même pas qui étaient les autres personnes à la table, je ne leur ai jamais parlé.

« Nous venons de passer un bon moment ensemble. »