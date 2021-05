Queen a dit de “ contacter les éditeurs maintenant ” pour supprimer le titre royal de Meghan de la couverture du livre | Royal | Nouvelles

Meghan et Harry: “ Le travail continue à la maison ”, déclare un expert

La monarque, 95 ans, a été exhortée à demander à ses avocats de contacter les éditeurs du livre de contes pour enfants de 40 pages de Meghan pour faire effacer le titre de l’ancien royal en activité. Meghan, 39 ans, a annoncé cette semaine qu’elle avait écrit un livre pour marquer le deuxième anniversaire d’Archie jeudi. Sur la couverture, le nom de l’auteur est répertorié comme “Meghan, la duchesse de Sussex” – quelque chose qui a envoyé certains fans royaux dans une frénésie étant donné qu’elle n’est plus un membre actif de la famille royale.

Express.co.uk a mené un sondage exclusif demandant aux lecteurs si l’épouse du prince Harry devrait être autorisée à utiliser son titre royal pour vendre son livre, The Bench, qui explore le lien entre un père et son jeune fils.

Quatre-vingt-dix-huit pour cent (27228) personnes ont déclaré que Meghan ne devrait pas être autorisée à faire imprimer le titre sur le livre.

Seulement deux pour cent (478) ont dit non tandis que seulement 60 personnes (moins d’un pour cent) ont dit ne pas savoir.

Dans les commentaires, de nombreux lecteurs ont exprimé leur indignation à devoir regarder l’ancien royal profiter du titre que la reine lui a décerné lorsqu’elle a épousé Harry, 36 ans.

On a dit à la reine d’ordonner la suppression du titre royal de Meghan de son livre (Image: GETTY)

La reine a été exhortée à dépouiller Meghan et Harry de leurs titres (Image: GETTY)

Un an après Megxit et deux mois après la diffusion de l’interview à la bombe des Sussex avec Oprah, de nombreux observateurs royaux ont déclaré qu’il était grand temps que la reine mette le pied à terre et retire les titres de Harry et Meghan.

Un lecteur a déclaré que Meghan avait “franchi une ligne rouge proverbiale” en utilisant son titre pour se promouvoir en tant qu’auteure prometteuse, et a ajouté: “La question est maintenant de savoir si la reine Elizabeth agira.”

D’autres ont déclaré que la duchesse ne devrait pas être autorisée à utiliser le titre à des fins financières car sa situation a radicalement changé depuis qu’elle a reçu l’honneur en mai 2018.

Un lecteur a écrit: “Elle ne devrait pas pouvoir utiliser son titre pour quoi que ce soit, tant qu’il a été supprimé.”

Le titre de l’auteur est répertorié comme Meghan, la duchesse de Sussex (Image: Instagram)

Un second a dit: “Vous voulez être libre de la famille royale? Laissez tomber votre titre royal, simple.”

Et pourtant, un troisième a déclaré: “Il était temps que Liz soit devenu ferme à ce sujet – supprimez leurs titres MAINTENANT!”

Une quatrième personne a déclaré que le monarque “devrait mettre le pied à terre” une fois pour toutes et retirer le titre de Meghan.

Une personne a même suggéré qu’en ne faisant rien, les membres de la famille royale semblent «faibles» au monde extérieur.

Le livre de Meghan explore un lien père-fils (Image: Instagram)

Archie aura deux ans jeudi (Image: Duchesse de Sussex)

Ils ont dit: “Assez déjà, dépouillez-la et Harry de leurs titres.

«La famille royale me paraît aussi faible. Montrez-lui un peu de pouvoir car elle les rend stupides maintenant.»

Un autre lecteur a déclaré: “Les avocats du palais de Buckingham devraient contacter les éditeurs et leur demander de retirer Duchesse du titre.”

Le livre de Meghan devrait sortir le 8 juin.

La duchesse, qui attend son deuxième enfant, a déclaré qu’elle s’était sentie inspirée d’écrire le livre après avoir écrit un poème pour Harry pour la fête des pères.

Le livre se concentre sur le lien spécial entre un père et son fils – comme on le voit à travers les yeux d’une mère, a annoncé Puffin, une empreinte de Penguin Random House Children’s UK.

Meghan a déclaré: “The Bench a commencé comme un poème que j’ai écrit pour mon mari le jour de la fête des pères, le mois après la naissance d’Archie.

Harry a retrouvé sa famille pour les funérailles de son grand-père (Image: GETTY)

“Ce poème est devenu cette histoire. Christian a superposé de belles et éthérées illustrations à l’aquarelle qui capturent la chaleur, la joie et le confort de la relation entre pères et fils de tous horizons; cette représentation était particulièrement importante pour moi et Christian et j’ai travaillé en étroite collaboration pour dépeignez ce lien spécial à travers une lentille inclusive.

“Mon espoir est que The Bench résonne avec chaque famille, quel que soit le maquillage, autant qu’il le fait avec la mienne.”

Le sondage s’est déroulé de 7 h 35 le 4 mai à 20 h 35 le 5 mai, avec un total de 27 766 lecteurs.