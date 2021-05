Queen a dit de ne pas pardonner à Meghan Markle et Harry pour l’interview d’Oprah – “ Prenez les titres! ” | Royal | Nouvelles

Reine face à la “ pression ” pour quitter Windsor, dit Myers

Un nombre écrasant de personnes qui ont participé à l’enquête estiment que la reine ne devrait pas pardonner à Meghan et Harry après leur entretien avec Oprah. Dans le sondage en ligne réalisé par Express.co.uk, 17 328 personnes, soit 96%, ont répondu non à la question «si la reine pardonne au prince Harry et à Meghan Markle pour les affirmations d’Oprah».

Seulement 598 personnes (4 pour cent) ont répondu oui, tandis que 133 ont déclaré ne pas savoir.

Le sondage a été réalisé entre le 2 mai à 10 h 02 et le 3 mai à 10 h 56 et a réuni un total de 18 059 répondants.

De nombreux lecteurs d’Express.co.uk ont ​​partagé leur point de vue sur la question, avec un commentaire: “Sa Majesté peut TOUJOURS l’aimer; mais pardonnez-lui, je ne le saurais certainement pas. Le public, par contre, ne lui pardonnera probablement JAMAIS . Les Américains pensent qu’il est perdu dans LALA Land. “

Un autre a dit: “Le pardon vient seulement avec des remords. Aucun d’eux ne s’est excusé, donc le pardon n’est pas approprié.”

Certains de ceux qui ont dit que la reine ne devrait pas pardonner aux Sussex à la suite de leur entretien révélateur pensent que le prince Harry et Meghan ont perdu la confiance de leur famille.

Un lecteur d’Express.co.uk a commenté en affirmant: “NON NON NON NON pardonnez-leur et ils seront toujours plus sur les émissions de chat. On ne pourra plus leur faire confiance.”

Un autre a déclaré: «Il y a des choses que vous pouvez pardonner et certaines choses sont impardonnables, la confiance brisée n’est pas quelque chose sur lequel vous prenez une autre chance.

“Je ne leur pardonnerai jamais, je ne leur ferai jamais confiance pour leurs propres actions, je ne peux que les regarder avec dégoût et je ne suis même pas impliqué.”

D’autres ont fait valoir que le prince Harry et Meghan devraient être dépouillés de leurs titres, qui leur seraient accordés comme cadeau de mariage par la reine le jour de leur mariage.

Un lecteur a dit: “NON et prenez leurs titres pour tracer une ligne en dessous”.

Un autre a ajouté: “NON! Ils doivent se faire retirer leurs titres. Elle [the Queen] peut faire tout ce qu’elle veut du point de vue de la famille, mais ils doivent auparavant être retirés de la famille royale officielle! “

De même, d’autres personnes qui ont participé au sondage en ligne pensent que le pardon que la reine peut montrer en tant que grand-mère ne doit pas être confondu avec son pardon en tant que chef de l’État.

L’un d’eux a commenté: “Trop brut, trop tôt, il y a deux familles ici, Harry est un fils, un frère, un petit-fils, un neveu, etc. dans une famille qui le sera toujours et en tant que telle, je pense que c’est une affaire de famille personnelle.

«La ‘famille royale’ est une autre affaire qu’ils sont là pour servir leur public, Harry ne devrait plus être un prince-duc etc. il ne sert plus.

“J’espère que sur le plan personnel, ils finiront par s’unir, mais la trahison sur la scène mondiale sera difficile à pardonner.”

Enfin, l’un d’eux a noté que la reine ne parlera probablement pas publiquement de sa relation avec les Sussex, peu importe si et comment elle évolue.

Le lecteur a dit: “Si elle souhaite lui pardonner, elle le fera à sa manière calme et sans prétention. Elle n’en fera pas un problème public.

“C’est et n’a jamais été sa façon de faire. Je dirais que ce n’est pas l’affaire du public si elle lui pardonne ou non. Personnellement, je leur dirais de faire un saut en l’air.”

Au cours de leur entretien avec Oprah, diffusé aux États-Unis le 7 mars et au Royaume-Uni le 8 mars sur ITV, Meghan et Harry ont déclaré avoir quitté le cabinet en tant que membres de la famille royale en raison d’un manque de compréhension et de soutien.

La duchesse a également déclaré qu’elle était suicidaire lors de sa première grossesse et a affirmé qu’elle n’avait pas été aidée par le palais alors qu’elle avait demandé de l’aide.

De plus, elle a dit qu’il y avait des “inquiétudes” sur “la couleur sombre” de la peau de son fils alors qu’elle attendait Archie.

Le prince Harry, quant à lui, s’est ouvert sur sa relation avec Charles et William, affirmant qu’il se sentait «abandonné» par son père et qu’il était sur une voie différente de celle de son frère.

Cependant, Meghan et Harry ont tous deux hautement parlé de la reine, la duchesse affirmant que le monarque avait toujours été “merveilleux” avec elle et le duc affirmant qu’il partageait une bonne relation et une bonne compréhension avec sa grand-mère.

Dans une brève déclaration publiée par la reine deux jours après la première interview d’Oprah diffusée aux États-Unis, la monarque a clairement et publiquement exprimé son affection continue pour Meghan, Harry et Archie.

La reine a déclaré qu’elle était “attristée d’apprendre toute l’étendue” de la difficulté des années passées pour les Sussex et a exprimé son inquiétude face aux problèmes qu’ils ont soulevés, en particulier celui du racisme, en informant le public qu’ils seront abordés en privé par la famille.

Elle a ajouté: “Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très aimés.”

Le prince Harry et la reine se sont rencontrés pour la première fois face à face pendant plus de 12 mois en avril, lorsque le duc est retourné au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Philip.

Selon Harper’s Bazaar, la reine et son petit-fils ont tenu au moins deux réunions au cours du séjour de neuf jours du duc au Royaume-Uni.