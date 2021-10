Le prince William et Kate ont célébré leurs 10 ans de mariage cette année, marquant une étape importante pour le couple. La vie des Cambridges a beaucoup changé depuis ce jour, ayant trois enfants et faisant de plus en plus partie intégrante de la famille royale. Cela a été constaté cette semaine alors que la santé de la reine reste un sujet de préoccupation. Elle n’a pas assisté au traditionnel service dominical à la chapelle All Saints, ayant également annulé une visite en Irlande du Nord pour célébrer le centenaire de la nation.

Une source royale a déclaré au Telegraph cette semaine que William et Kate sont tous deux désireux de fournir tout le soutien qu’ils peuvent » à Sa Majesté.

Les Cambridges ont un lien étroit avec la reine, comme on l’a vu lors de leur brève séparation en 2007.

Quatre ans avant de se marier, le couple s’est séparé après, William aurait annulé la relation lors d’un appel téléphonique.

L’expert royal et auteur Katie Nicholl a déclaré que le Noël précédent, William était devenu si anxieux qu’il s’était confié au prince Charles et à la reine.

Elle a déclaré: «William avait des doutes et s’est assis avec son père et sa grand-mère pour avoir une discussion franche sur son avenir avec Kate. Tous deux lui ont conseillé de ne rien précipiter.

Des sources ont également déclaré que la reine était « déçue » par la rupture.

On pense qu’il a eu froid aux yeux alors que les spéculations se multipliaient sur un engagement, mais William et Kate ont tous deux déclaré que la séparation en 2007 les avait rendus plus forts.

En 2010, William et Kate ont discuté de leur brève séparation.

Le duc a déclaré: « Eh bien, je pense pour être honnête, je ne croirais pas tout ce que vous lisez dans le journal, mais dans ce cas particulier, nous nous sommes séparés un peu.

« Mais c’était juste, nous étions tous les deux très jeunes, c’était à l’université, nous nous retrouvions en quelque sorte en tant que tels et étions des personnages différents et tout ça.

« C’était vraiment essayer de trouver notre propre chemin et nous grandissions, et donc c’était juste un peu d’espace et un peu de choses comme ça et ça a fonctionné pour le mieux. »

Kate a ajouté: « Et je pense que je n’étais pas très heureux à l’époque, mais en fait, cela a fait de moi une personne plus forte.

« Nous avons eu quelques discussions à ce sujet mais, comme je l’ai appris en grandissant, vous ne plaisantez pas avec votre grand-mère.

« Ce qu’elle dit va! »

La reine a également exhorté William à trier la liste des invités.

Le père de trois enfants a admis que le premier projet comprenait 777 noms de personnes qu’il ne connaissait pas.

William a ajouté: « C’était un peu intimidant et c’était comme si cela semblait être la liste des invités triée – pas de place pour les amis ou la famille.

« Je n’étais pas trop content alors j’ai appelé [the Queen] pour un peu de soutien moral et un peu de sauvegarde.

« Elle a dit, ‘ne sois pas si ridicule, débarrasse-toi de la liste et commence par tes amis’. »