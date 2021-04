Queen a été impressionnée lorsqu’elle a rencontré le prince Philip pour la première fois à l’âge de 13 ans – un doux moment dévoilé | Royal | Nouvelles

Cela a eu lieu lorsque la princesse Elizabeth de l’époque et sa sœur la princesse Margaret ont été emmenées en tournée au Royal Navy College à Dartmouth. Ils ont été divertis par le prince Philip, alors un cadet de 18 ans.

Philip était un prince de Grèce et du Danemark à la suite de ses parents, le prince Andrew de Grèce et la princesse Alice de Battenberg.

Marion Crawford, ancienne gouvernante de la reine, a affirmé que la capacité athlétique de Philip avait grandement impressionné la jeune princesse.

Le prince a sauté par-dessus un certain nombre de filets de tennis pour l’amusement d’Elizabeth.

Le futur couple s’est écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle Philip a servi dans la Royal Navy.

Sa bravoure a été mentionnée dans les dépêches à la suite de la bataille du cap Matapan, qui a eu lieu lors de l’invasion nazie de la Crète en 1941.

En 1947, Philip renonça à ses titres grecs et danois et devint un sujet britannique naturalisé.

Plus tard cette année-là, il épousa la princesse Elizabeth de l’époque à l’abbaye de Westminster.

Elizabeth a été couronnée reine au même endroit en 1953 après la mort de son père, le roi George VI.

«La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte.»

En réponse, les personnes en deuil ont laissé des fleurs à l’extérieur du palais de Buckingham et du château de Windsor.

Le décès du prince Philip a été pleuré par des dirigeants de tous les horizons politiques.

S’exprimant devant le 10 Downing Street, Boris Johnson a salué la vie de service et de bravoure du prince pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il a ajouté: «Nous nous souvenons du duc pour tout cela et surtout pour son soutien indéfectible à Sa Majesté la Reine.

«Nous lui offrons nos condoléances ainsi qu’à toute sa famille et nous rendons grâce, en tant que nation et royaume, pour la vie et l’œuvre extraordinaires du prince Philip.»

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a tweeté: «Le Royaume-Uni a perdu un fonctionnaire extraordinaire à Prince Philip.

«Le prince Philip a consacré sa vie à notre pays – d’une carrière distinguée dans la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale à ses décennies de service en tant que duc d’Édimbourg.

«Mes pensées vont à la reine, à la famille royale et au peuple britannique alors que notre nation se réunit pour pleurer et se souvenir de la vie du prince Philip.»

Le prince Philip était l’époux royal le plus ancien de l’histoire britannique.