Queen a fait face aux pressions d’être monarque grâce à son «stoïcisme et sa grande dignité» | Royal | Nouvelles

India Hicks est la fille de Lady Pamela, une ancienne dame d’honneur de Sa Majesté et vient d’apparaître avec sa mère dans le documentaire d’ITV «My Years With The Queen». Au programme, Lady Hicks, une cousine du prince Philip, est guidée à travers ses souvenirs par sa fille. Alors qu’elle servait de dame d’honneur à la reine, Lady Pamela tenait un journal, qui témoigne de certains des événements les plus marquants de la vie du souverain britannique.

Un événement qui se démarque en particulier pour India Hicks est le couronnement de la reine en juin 1953.

Mme Hicks a déclaré au Daily Mail: « C’était quand ma mère décrivait le couronnement.

«Il y avait ces scènes extraordinaires de l’histoire qui se déroulaient et tout l’apparat autour mais ma mère était concentrée sur cette très jeune femme, complètement seule, avec cette lumière extraordinaire qui brillait sur elle.

La reine demandera plus tard à son amie proche de lui donner une description détaillée des événements de cette terrible journée.

Dans le documentaire, Lady Pamela a révélé: «Elle m’a demandé de lui dire exactement ce qui s’était passé parce qu’elle adorait mon père.

« Et puis, silence. Les émotions de la reine sont toutes à l’intérieur, toujours. Elle est très forte. »