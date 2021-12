Queen a fait l’éloge de Sophie Wessex à Noël alors que la comtesse surnommait «l’arme secrète» de la famille royale | Royale | Des nouvelles

La reine Elizabeth II, 95 ans, doit prononcer son discours annuel à la nation et au Commonwealth à 15 heures le jour de Noël cette année. La monarque au règne le plus long du pays, qui célèbre son jubilé de platine l’année prochaine, touchera probablement à la pandémie de COVID-19. La crise sanitaire a eu un impact sur les plans festifs de Sa Majesté cette année, car elle a été forcée d’abandonner son déjeuner annuel d’avant Noël.

L’annulation spectaculaire est intervenue dans un contexte d’augmentation des cas de Covid causées par la variante Omicron.

Dans le discours de Noël de la reine l’année dernière, elle a salué les efforts des travailleurs clés et a tenté de réconforter ceux qui sont séparés de leurs proches en raison des mesures de Covid.

Cependant, le monarque a utilisé son allocution télévisée pour faire l’éloge de Sophie Wessex, selon la rédactrice en chef du Daily Mirror, Zoe Forsey.

Sophie, qui est mariée au prince Edward, le plus jeune fils de la reine, est apparue avec Sa Majesté lors d’appels vidéo l’année dernière.

Mme Forsey, qui présente le podcast royal » Pod Save The Queen « , a cité des initiés royaux qui ont salué les contributions de Sophie au cabinet.

La comtesse de Wessex, connue pour être proche de la reine, a été surnommée « l’arme secrète de la famille royale » par une source.

Elle a également été décrite par un initié comme une royale « dévouée et travailleuse » qui est « toujours occupée ».

Mme Forsey a écrit que Sophie avait aidé la reine en « stabilisant tranquillement le navire après une période tumultueuse pour The Firm ».

Le journaliste a fait référence au petit-fils de la reine, le prince Harry, et à l’annonce de son épouse Meghan Markle en janvier de l’année dernière qu’ils se retireraient de leurs fonctions royales.

L’importance de Sophie pour la famille royale a été soulignée avec des clips vidéo qui ont été diffusés lors du discours de Noël de la reine.

« Dans tout le Commonwealth, ma famille et moi avons été inspirés par des histoires de personnes faisant du bénévolat dans leurs communautés, aidant les personnes dans le besoin. »

Clôturant son discours, la reine s’est adressée à ceux qui avaient envie d’un « simple câlin ou d’une pression de la main » à Noël, leur disant: « Vous n’êtes pas seuls ».

Les célébrations de cette année ont également été éclipsées par la pandémie, car le nombre d’infections à Covid a continué d’augmenter à travers le Royaume-Uni ces derniers jours.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré aujourd’hui qu’il ne pouvait pas exclure l’introduction de nouvelles restrictions sanitaires avant Noël pour freiner la propagation du virus.

Une réunion du comité d’urgence du gouvernement Cobra et des dirigeants décentralisés du Royaume-Uni doit avoir lieu cet après-midi.

Le discours de la reine de cette année sera diffusé sur BBC One, ITV, Sky One, Sky News et disponible en écoute sur BBC Radio 4.