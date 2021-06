Queen a gagné «plus de 7 millions de livres sterling» grâce aux courses de chevaux avant le dilemme de Royal Ascot | Royale | Nouvelles

in

Le prince Charles et la princesse Anne parmi les invités du Royal Ascot

Sa Majesté, 95 ans, manque Royal Ascot pour la deuxième fois de son règne, mais la regardera presque certainement à la télévision, désireuse de garder un œil sur ses chevaux. Elle n’a pas encore assisté à l’événement, qui est généralement le premier rendez-vous de son journal chaque année, en raison des inquiétudes persistantes concernant le coronavirus. Cependant, il y a d’intenses spéculations quant à savoir si elle pourrait apparaître aux courses plus tard dans la semaine.

La reine est une passionnée de chevaux et adore monter elle-même ainsi que posséder des chevaux de course à déployer lors de ces grands événements.

En 30 ans de course, la reine a gagné plus de 7 millions de livres sterling, selon les données compilées par MyRacing.come, un site d’actualités et de conseils sur les courses britanniques qui a analysé les dossiers publics de la British Horseracing Authority.

Le site affirme que ses chevaux ont remporté 452 courses sur un total de 2 834, un taux de victoire de 15,9%.

Les données ont été rendues publiques en mars 2018 avant la rencontre de course du Cheltenham Festival dans le Gloucestershire.

Selon un porte-parole du site, Dominic Celica, la reine a gagné le plus des courses de chevaux en 2016, lorsqu’elle a gagné plus de 625 000 £.

Au total, elle a gagné environ 7 559 000 £ à la date de publication.

Alors que le monarque britannique vaut environ 72,5 milliards de livres sterling, selon Forbes, la reine vaut personnellement environ 350 millions de livres sterling, selon The Sunday Times Rich List, et c’est avec son argent personnel qu’elle finance ses activités de course.

Sean Trivass, un expert de la course chez MyRacing.com, a expliqué que la reine est un joueur relativement petit dans le sport par rapport à certains géants de la course.

Il a déclaré à l’époque qu’il pensait qu’elle avait peut-être même atteint le seuil de rentabilité au cours des cinq dernières années, étant donné le coût d’achat, d’entraînement et de garde des chevaux.

Cependant, il a ajouté qu’elle était motivée par un «amour sincère» du sport et de ses chevaux, plutôt que par un gain monétaire.

Il a dit : « Est-ce qu’elle le fait pour le plaisir ? 100 pour cent oui. Personne ne ferait cela pour gagner de l’argent et il semble sûr de dire qu’elle n’a pas nécessairement besoin de faire des bénéfices. »

Il a ajouté que les liens royaux avec les courses de chevaux remontent au roi Charles II au 17ème siècle – le roi qui est revenu d’exil après l’échec du Commonwealth sous Cromwell.

M. Trviass a déclaré: «Il y a donc eu un lien royal que je soupçonne que la reine aime continuer.

“Son amour sincère pour les chevaux n’est pas en cause – un regard sur son visage lorsque son cheval commence une course ou se lance un défi vous dira tout ce que vous devez savoir.”

La reine était 11e dans la liste des propriétaires dont les chevaux ont remporté le plus de prix en 2017 et 23e dans une liste des propriétaires qui ont remporté le plus de prix en argent.

Cependant, Sa Majesté a en fait dominé la liste des prix en 1954 et 1957, deux dates de la première décennie de son règne.

Camilla parle de l’amour de la reine pour les courses de chevaux

Les courses de chevaux sont souvent dominées par les monarques et les milliardaires, car c’est un sport incroyablement coûteux à financer.

Cependant, c’est le pur amour de la reine pour les chevaux et le sport qui fait la joie des fans lorsqu’ils la regardent assister à des courses telles que le Derby d’Epsom ou le Royal Ascot, qu’elle a rarement manqué depuis 1945.

M. Trivass a déclaré: “Elle se présente, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, à la fois à la réunion d’Epsom Derby et à Royal Ascot et aurait monté à l’âge de 6 ans avant d’hériter des chevaux lorsque son père, le roi George VI, est décédé en 1952.”

Le Royal Ascot de cinq jours est un énorme événement auquel assistent également de nombreux autres membres de la famille royale britannique.

En 2019, les membres de la famille royale présents comprenaient le prince Charles, Camilla, la duchesse de Cornouailles, le prince William, Kate, la duchesse de Cambridge, la princesse Anne, Zara Tindall, Mike Tindall, le prince Edward et Sophie, comtesse de Wessex.

L’année dernière a été la première année de son règne à laquelle la reine n’a pas assisté.

Les fans royaux ont raté le cortège royal de calèches mettant en vedette la reine aux côtés de sa famille et parfois de membres de familles royales étrangères.

Cette année, la princesse Anne et Zara Tindall ‒ deux autres amoureux des chevaux connus ‒ ont montré leur visage mais la reine elle-même a choisi de ne pas y aller pour l’instant.