Queen a mis en garde alors que le chef de l’opposition jamaïcaine appelle à abandonner Crown dès l’année prochaine | Royale | Nouvelles

Le chef de l’opposition jamaïcaine, Mark Golding, a exhorté le gouvernement de son pays à suivre l’exemple de la Barbade et à prendre les mesures nécessaires pour transformer la nation des Caraïbes en une république d’ici l’année prochaine. Dans son discours passionné devant le Parlement jamaïcain, M. Golding, chef du Parti national du peuple (PNP), a fait l’éloge de la Barbade, qui est en passe de devenir une république le 30 novembre.

Il a déclaré: « Il convient de noter que notre île sœur de la CARICOM, la Barbade, a récemment pris les mesures nécessaires pour rapatrier sa souveraineté en établissant un Barbadien comme chef d’État et premier président.

« C’était un exercice bipartite conclu en temps opportun du début à la fin, grâce à la coopération entre le gouvernement et l’opposition à la Barbade.

« Je tiens à les en féliciter. »

Il a ensuite exhorté les dirigeants jamaïcains à suivre les traces de la Barbade, déclarant: « Nous, en Jamaïque, devons suivre maintenant, tout de suite et sans délai.

« La création d’un président non exécutif comme chef d’État en remplacement de son monarque anglais a été convenue par les deux principaux partis politiques il y a plus de dix ans.

« Sûrement, Madame la Présidente, nous pouvons travailler ensemble pour prendre les mesures constitutionnelles nécessaires pour que cela se produise dans l’année à venir, qui est l’année du 60e anniversaire de la nation.

« Premier ministre, allons de l’avant maintenant. »

La Jamaïque a obtenu son indépendance du Royaume-Uni le 6 août 1962.

Alors qu’il devenait un pays souverain, il accepta de garder la reine à la tête de l’État et de faire partie du Commonwealth.

Les dirigeants politiques de ce pays des Caraïbes discutent depuis des décennies pour faire de la Jamaïque une république.

En 2002, le gouvernement PNP dirigé par PJ Patterson a aboli l’obligation pour les fonctionnaires de prêter serment d’allégeance au monarque britannique.

En 2007, le nouveau Premier ministre et chef du Parti travailliste jamaïcain (JLP) Bruce Golding s’est engagé à révoquer la reine en tant que chef de l’État – mais n’a jamais pris de mesures avant la fin de son mandat.

Tous les dirigeants qui ont suivi, y compris l’actuel Premier ministre, Andrew Holness, ont affirmé leur engagement en faveur du républicanisme dès leur entrée en fonction, mais n’ont pas fixé de calendrier ferme pour un référendum à ce sujet.

D’autre part, la Barbade a pris des mesures décisives au cours des 13 derniers mois.

En septembre de l’année dernière, il a annoncé la décision du gouvernement d’abandonner la reine à la tête de l’État d’ici la fin de l’année.

Le gouvernement dirigé par Mia Mottley, qui en 2018 est entré dans l’histoire en remportant les 30 sièges de l’Assemblée de la Barbade, a depuis approuvé une réforme constitutionnelle et nommé la première future présidente du pays, Dame Sandra Mason – qui représente actuellement la reine en La Barbade en tant que gouverneur général.

La Barbade obtiendra son indépendance de la Couronne le jour même où elle célèbre son 55e anniversaire d’indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne.

Un historien royal a déclaré à Express.co.uk le mois dernier que le républicanisme de la Barbade pourrait marquer « le début de l’effet domino auquel nous allons assister ».

Le Dr Ed Owens, chercheur associé honoraire au Center for the Study of Modern Monarchy de l’université Royal Holloway, a déclaré : « Je pense que ce désir de se débarrasser de la reine en tant que chef d’État pointe dans une certaine mesure vers un avenir où le monarque n’aura plus ce rôle de chef d’État de divers autres royaumes et pays. »

Cependant, il a souligné qu’il pensait qu’il était peu probable que la reine perde bientôt plus de royaumes d’outre-mer, car rassembler tout un pays sous la bannière du républicanisme prend du temps.

Il a dit : « J’imagine [the domino effect] prendra du temps car il doit y avoir un consensus politique derrière tout mouvement pour une république.

« La chose que vous avez à la Barbade qui est assez distinctive, c’est le Premier ministre Mia Mottley.

« Son programme politique a toujours été sous-tendu par le républicanisme, ce n’est pas un secret.

« Donc, en l’élisant comme Premier ministre, le peuple de la Barbade a clairement indiqué qu’il était d’accord avec sa politique et son programme pour une république à la Barbade.

« Ce n’est pas le cas dans tous les autres pays des Caraïbes et certainement pas le cas pour des pays comme le Canada. »