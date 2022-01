Queen a mis en garde contre une « pilule amère à avaler » en 2022 avant le jubilé de platine | Royale | Des nouvelles

La reine essaie de rester en bonne santé pour le jubilé de platine, dit Levin

Sa Majesté fêtera ses 70 ans sur le trône cette année. Ce sera la première fois qu’un monarque britannique franchira cette étape extraordinaire. Le public britannique bénéficiera d’un jour férié supplémentaire en juin, faisant un week-end de quatre jours au cours de son anniversaire officiel, au cours duquel des festivités nationales auront lieu.

Il y a des plans pour l’habituel Trooping the Colour, ainsi que l’éclairage de balises spéciales à travers le pays, un service d’action de grâce, un concert en direct organisé par la BBC à Buckingham Palace, des fêtes de rue et enfin le Platinum Jubilee Pageant.

Cependant, des incertitudes subsistent quant à la manière dont cette année progressera en termes de lutte contre le COVID-19.

Au cours des deux dernières années, de nombreux grands événements ont dû être annulés, reportés ou massivement réduits.

Lorsque le prince Philip est décédé en avril de l’année dernière, les préparatifs en place depuis des décennies ont dû être abandonnés au profit d’une cérémonie beaucoup plus réduite.

Alors que beaucoup pensaient que la version réduite était peut-être plus appropriée pour le duc d’Édimbourg, qui n’aimait pas être embêté, l’image de la reine assise seule dans la chapelle a touché le cœur des républicains les plus coriaces.

Les jubilés précédents, y compris les médailles d’argent, d’or et de diamant du monarque, ont été d’énormes célébrations qui ont donné aux Britanniques l’occasion de se réunir autour d’une occasion joyeuse.

Le jubilé de platine s’annonce très spécial, étant donné qu’il s’agit du premier de l’histoire britannique.

Si les célébrations doivent être écourtées, cela laissera de nombreuses personnes très déçues, probablement aucune plus que la reine elle-même.

M. Myers a noté : « Il y aura d’autres occasions de rencontrer la famille, il y aura d’autres occasions de faire la fête, car bien sûr, c’est le jubilé de platine l’année prochaine.

« Je pense que tout le monde croise les doigts pour que ce genre de célébrations ne soit pas en proie à Covid, car ce serait une pilule assez amère à avaler, je pense, compte tenu de tous les sacrifices de chacun cette année. »

M. Myers a ajouté que la reine avait à nouveau annulé le Noël de Sandringham pour la famille royale.

En décembre 2020, des restrictions strictes ont été introduites quelques jours seulement avant le grand jour, obligeant de nombreux habitants de haut en bas du pays à le dépenser loin de leur famille, et la famille royale n’était pas différente.

En décembre 2021, le Premier ministre Boris Johnson a décidé de ne pas faire la même chose, mais de nombreuses personnes restaient prudentes, en raison de la montée en puissance de la variante Omicron.

La reine, 95 ans, a elle-même pris la décision personnelle de ne pas poursuivre les arrangements traditionnels de Noël en raison de la propagation rapide du virus.

Cependant, la famille était déterminée à ce qu’elle ne passe pas son premier Noël seule sans son mari bien-aimé.

Le prince Charles et Camilla, ainsi que le prince Edward et sa famille étaient à Windsor ce jour-là.

M. Myers a fait valoir que la décision de Sa Majesté montrait « plus de leadership » que certains des politiciens en charge de la réponse du Royaume-Uni.

Il a ajouté que la reine « menait de front » dans ces affaires.

Dans un peu plus d’un mois, le 6 février, la reine sera sur le trône depuis 70 ans.

C’est ce jour-là, en 1952, que son père, le roi George VI, décède d’une thrombose coronarienne.

Elle et Philip étaient au Kenya en tournée royale à l’époque.

La nouvelle a bouleversé leur vie et Sa Majesté, qui n’avait que 25 ans à l’époque, a dû faire face au chagrin de perdre son père en plus de la lourde responsabilité de son nouveau rôle.

Son règne a connu d’énormes changements, à la fois au sein de la monarchie, au Royaume-Uni dans son ensemble et dans le monde, et les célébrations du jubilé de platine devraient refléter le monde moderne dans lequel nous vivons et le rôle que la monarchie y joue.

