Une enquête YouGov a révélé que près de la moitié des 18-24 ans sont en faveur d’un chef d’État démocratiquement élu plutôt que d’une monarchie. Le sondage a révélé que 41% des jeunes Britanniques préféreraient retirer leur roi ou leur reine à l’avenir pour un représentant voté par le public.

Moins d’un tiers des répondants, 31%, ont déclaré qu’ils soutenaient la monarchie.

L’avenir à long terme de la famille royale pourrait être mis en doute, selon les dernières tendances des sondages.

L’enquête YouGov est en cours depuis deux ans et a révélé que le soutien à un chef d’État élu a augmenté de 15% depuis 2019.

Il est passé de 26% en 2019 à 37% en 2020, puis à 41% cette année.

Cependant, il semble y avoir un énorme fossé générationnel au sein de la famille royale, les Britanniques plus âgés en faveur de l’institution.

Sept personnes sur 10 âgées de 50 à 64 ans soutiennent toujours la monarchie, soit une diminution de seulement 1% depuis 2019.

Pour les personnes âgées de 65 ans et plus, 81% veulent que la monarchie continue, ce chiffre est également en baisse de 1% par rapport à 82 points en 2019.

La reine, 95 ans, reste l’une des constantes et règne depuis 69 ans, un record.

La reine ne montre aucun signe de ralentissement et se prépare à marquer son jubilé de platine l’année prochaine.

Le sondage YouGov a sondé 4870 Go d’adultes en 2019, 3127 Go d’adultes en 2020 et 4997 Go d’adultes en 2021.