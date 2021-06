Queen a pris Sophie Wessex «sous son aile» lorsque la comtesse a été transportée d’urgence à l’hôpital | Royale | Nouvelles

in

Selon les experts royaux, Sophie, comtesse de Wessex, a failli mourir lorsque sa fille est née un mois plus tôt. En 2003, la comtesse a eu un brusque décollement placentaire, où le placenta se sépare prématurément de l’utérus.

Elle a dû subir une césarienne d’urgence et sa fille Lady Louise Windsor est née le 8 novembre 2003.

Selon l’auteur royal Ingrid Seward, le lien entre la reine et Sophie est devenu fort au cours de cette expérience de naissance traumatisante.

Elle a déclaré au Times : «[Sophie] presque mort. La reine est allée la voir à l’hôpital, ce qui était du jamais vu.

“Elle a plutôt pris Sophie sous son aile, peut-être à partir de ce moment-là.”

Une Sophie en larmes a déclaré aux journalistes que “la reine a été incroyable” alors qu’elle et Edward s’éloignaient de la résidence royale.

À l’époque, un initié royal a souligné à quel point la comtesse avait un lien spécial avec la reine.

Selon le Mirror, la source a déclaré : La comtesse a été une formidable source de réconfort pour la reine.

«La reine est très pratique pour s’assurer que tout le monde va bien et malgré son immense chagrin lors du décès, elle n’est pas différente.

“Sophie chérit sa relation avec la reine et apprécie non seulement ses conseils et sa sagesse tout au long de sa propre vie, mais elle est très protectrice envers elle.

«Leur lien ressemble beaucoup à une mère et sa fille et le sentiment d’amour et de respect est assez mutuel. C’est très spécial.