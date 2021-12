Queen a reçu un appel vidéo des enfants de Cambridge le jour de Noël | Royale | Des nouvelles

Il a été rapporté que la monarque de 95 ans n’a pas manqué ce jour-là car elle a été appelée par vidéo par ses petits-enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Elle a également reçu la visite du prince Charles et de Camilla et, selon The Sun, le monarque a accueilli 20 membres de la famille en tout.

Ils comprennent le duc d’York et ses filles, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, le comte et la comtesse de Wessex, et cinq de ses arrière-petits-enfants.

Cette année, le duc et la duchesse de Cambridge ont passé Noël dans leur maison de Norfolk, Anmer Hall, avec George, Charlotte et Louis.

Le prince William et Kate ont également été rejoints par certains membres de la famille Middleton, dont les parents de la duchesse, Carole et Michael Middleton.

Royal Insider a affirmé qu’ils pensaient toujours à la reine pendant la journée.

Ils ont rapporté: « Comme les petits à travers le pays, le matin de Noël, les trois enfants du duc et de la duchesse de Cambridge n’ont pas pu résister à un départ très tôt et se seraient réveillés à 5 heures du matin pour vérifier ce que le Père Noël leur avait laissé.

« En raison du séjour de la reine à Windsor, la famille n’a pas assisté à la réunion royale habituelle, et à la place, Catherine a cuisiné un rôti de Noël traditionnel pour le déjeuner.

« Bien que la famille ne puisse pas se joindre à la reine comme d’habitude, les Cambridges auraient participé à un appel vidéo pour réconforter Sa Majesté, ainsi qu’à discuter avec le prince Charles et plusieurs autres parents royaux.

Un membre de la famille n’a pas pu passer Noël avec la famille royale.

Il a été confirmé que le mari de la princesse Anne, le vice-amiral Sir Timothy Laurence, avait été testé positif pour COVID-19 dans les jours précédant Noël.

Il serait en isolement dans la maison du couple dans le Gloucestershire, à Gatcombe Park.