Queen a rejeté le plaidoyer de l’uniforme du prince William pour le mariage royal: «N’a pas réussi» | Royal | Nouvelles

Le prince William aurait voulu se marier dans sa redingote bleue du calvaire de la maison que lui et son frère Harry ont déjà portée lors de nombreux engagements et événements royaux. Mais la correspondante royale du Sunday Times, Roya Nikkhah, a révélé que la reine était intervenue pour nier son souhait et a déclaré que c’était la seule demande que William n’obtienne pas. Au lieu de cela, on a dit au futur roi de porter son uniforme de la Garde irlandaise car il était le colonel.

S’exprimant dans le documentaire de la BBC Royal Wedding: A Day to Remember, qui revenait sur le mariage du prince William et de Kate dix ans plus tard, Mme Nikkhah a rappelé plusieurs souhaits de Kate et de William pour leur mariage.

Elle a dit au programme: “Oui, l’armée a été tout pour William et Harry.

«William a dit qu’il était très désireux de se marier dans sa redingote bleue de Household Cavalry, mais la reine a dit non.

“[She said] vous portez votre uniforme de la Garde irlandaise, vous êtes le nouveau colonel des gardes irlandais.

“Et c’est la seule chose sur laquelle il n’a pas réussi et il s’est remis à grand-mère.”

Le prince William est devenu colonel royal des gardes irlandais le 10 février 2011, ce qui était la première fois que les gardes irlandais avaient un service royal à ce poste.

Le documentaire d’une heure de la BBC, Royal Wedding: A Day to Remember, revient sur le mariage en interviewant des invités et des employés dans les coulisses.

Le programme s’est entretenu avec l’ancien Premier ministre David Cameron, qui a assisté à la cérémonie en 2011.

L’émission de la BBC s’est également entretenue avec l’ancien archevêque de Cantorbéry et des membres du public qui ont rappelé leurs expériences du grand jour.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont célébré leur dixième anniversaire le 29 avril et ont célébré en privé en famille.

Les Cambridges ont également publié plusieurs photos d’un tournage au palais de Kensington pour marquer l’occasion.

Peu de temps après leur mariage, le couple royal s’est rapidement mis au travail et a rencontré Barack Obama et sa femme Michelle.

Kate et William ont également assisté aux Jeux olympiques de Londres l’année suivante et ont été vus en train d’encourager les athlètes depuis les gradins.

Le couple est devenu parents pour la première fois en 2013 lorsqu’ils ont donné naissance à Prince George.