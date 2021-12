Queen a souhaité mettre fin au banquet d’État d’Obama plus tôt pour une raison hilarante – « Dites-lui de rentrer chez lui » | Royale | Nouvelles

Bien que Sa Majesté ait accueilli l’ancien président américain Barack Obama en mai 2011, l’ancien chancelier de l’Échiquier britannique a partagé une excuse hilarante que le monarque lui a donnée afin de quitter le banquet plus tôt. Barack Obama, 60 ans, et son épouse Michelle Obama étaient les invités d’honneur d’un banquet d’État organisé au palais de Buckingham en mai 2011 lorsque George Osborne était chancelier.

S’adressant à Lord Ed Vaizey, ancien député conservateur et ministre, l’ancien chancelier a révélé que le monarque de 95 ans voulait s’excuser du banquet pour s’endormir.

La visite d’État de trois jours de l’ancien président, qui comprenait le banquet avec Sa Majesté et une rencontre avec le duc et la duchesse de Cambridge, nouvellement mariés, au Royaume-Uni n’était que la troisième d’un président américain dans le pays en 100 ans.

S’exprimant lors de l’événement organisé par l’Old Pauline Club, une association d’anciens élèves de l’école St. Paul, il a déclaré : « J’étais à un banquet – le banquet d’État en Grande-Bretagne pour Barack Obama.

« Et la reine est venue vers moi et m’a dit: » Voulez-vous dire au président qu’il est tard et que je veux aller me coucher. «

LIRE LA SUITE: Le prince Harry lance un appel urgent près du cœur de la princesse Diana

« Cela nous rappelle également que votre pays est venu à deux reprises au secours du monde libre et démocratique alors qu’il faisait face à une catastrophe militaire.

« À chaque fois, après la fin de ces guerres destructrices, la générosité des États-Unis a apporté une contribution massive à notre reprise économique.

« Aujourd’hui, les États-Unis restent notre allié le plus important et nos deux nations contribuent à la sécurité et à la prospérité de nos peuples et du monde, grâce à des intérêts nationaux communs. »

Elle a déclaré que lorsque les deux pays s’uniraient, « notre peuple et les autres personnes de bonne volonté dans le monde seront plus en sécurité et pourront devenir plus prospères ».

« Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour célébrer la relation éprouvée, testée et – oui – spéciale entre nos deux pays. »

Le 44e président américain s’est de nouveau rendu au Royaume-Uni en 2011 et 2016, mais il ne s’agissait pas de visites d’État et aucun banquet n’a été organisé.