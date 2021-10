Queen a supplié de « ralentir » et d’adopter un régime de « semi-retraite » alors que les craintes pour la santé montent en flèche | Royale | Nouvelles

La reine devrait considérer Charles comme le «roi régent», dit Levin

La reine a suscité des problèmes de santé parmi les fans royaux cette semaine lorsqu’elle a « à contrecœur » suivi son avis médical et a annulé un voyage de travail prévu pour « se reposer pendant les prochains jours ». Le palais de Buckingham a clairement indiqué que Sa Majesté allait bien et était de bonne humeur – comme l’a démontré le soir du 20 octobre, lorsqu’elle a organisé une réception au château de Windsor pour les chefs d’entreprise, les diplomates et les représentants du gouvernement avec son charme et son énergie habituels.

Néanmoins, un commentateur royal a appelé la reine à réduire sensiblement le nombre d’engagements qu’elle effectue chaque année afin de maintenir son règne le plus longtemps possible.

Le chroniqueur Dan Wootton a écrit dans le MailOnline : « S’il vous plaît, madame, pour le bien de nous tous, il est temps de ralentir.

« Nous voulons que vous régnait en tant que centenaire – et je crois vraiment que vous le pouvez. »

Le commentateur a fait valoir que le monarque pourrait rester le chef de l’État britannique tout en profitant d’une routine quotidienne plus détendue.

La reine a été invitée à « ralentir » son travail par un commentateur (Image: GETTY)

Le prince Charles est l’héritier du trône (Image: GETTY)

Il a déclaré: « Mais la clé pour cela est de vous voir moins et de vous laisser plus de temps pour profiter d’une forme de semi-retraite à 95 ans.

« L’idée que vous devez continuer à avancer avec un emploi du temps aussi chargé n’est plus nécessaire. »

M. Wootton a noté que la reine n’a pas été ralentie même par la pandémie de coronavirus et les mois de verrouillage.

En 2020, elle était le troisième membre le plus travaillant du cabinet alors qu’elle a effectué 136 engagements – un nombre dépassé uniquement par la princesse Anne et le prince Charles.

La reine à l’ouverture du Senedd (Image : GETTY)

Au cours des sept dernières décennies sur le trône, la reine n’a pas seulement effectué de grandes tournées à travers le monde ou des visites royales, mais a également accompli des tâches quotidiennes telles que lire le contenu des boîtes rouges du gouvernement, tenir des audiences avec des diplomates et l’organisation de réceptions.

Les devoirs quotidiens de Sa Majesté, a déclaré M. Wootton, pourraient être pris en charge par les futurs rois Charles et William – ce qui laisserait à la reine la possibilité de se concentrer sur des événements majeurs tels que le prochain sommet sur le changement climatique COP26 ainsi que sur les « projets passionnés, comme le cheval course, qui gardent son cœur heureux et son esprit engagé ».

M. Wootton a rapporté une source disant que le prince William et le prince Charles sont en effet prêts à intensifier et à soutenir la reine autant qu’ils le peuvent.

La source a déclaré: « Le prince de Galles en particulier prend tout ce qu’il peut et vous avez vu au cours des cinq dernières années comment le duc de Cambridge reconnaît que son rôle a changé.

La reine a accédé au trône en 1952 (Image: GETTY)

La reine a organisé une réception au château de Windsor le 19 octobre (Image: GETTY)

« Leur écrasante priorité est maintenant de soutenir la reine. »

En effet, les futurs rois ont déjà assumé certaines des fonctions que la reine exerçait auparavant.

Hier, le prince de Galles a dirigé une cérémonie au château de Windsor – au cours de laquelle la reine pâtissière Mary Berry a été faite dame, reconnue pour ses 50 ans de carrière culinaire et audiovisuelle ainsi que son travail caritatif.

La reine n’a pas entièrement renoncé à diriger ces joyeuses cérémonies.

La vie de la reine en images (Image : EXPRESS)

En juillet de l’année dernière, elle a effectué une investiture spéciale pour le capitaine Tom Moore en reconnaissance de ses efforts de collecte de fonds exceptionnels lors de la première vague d’infections à Covid.

Depuis son retour au travail le 1er octobre après ses vacances d’été, la monarque de 95 ans a effectué plus d’une douzaine d’engagements en personne et virtuels.

Le 19 octobre seulement, elle a tenu deux audiences et animé la réception du Global Investment Summit.

Le lendemain, elle devait partir pour le château de Hillsborough pour une tournée de deux jours en Irlande du Nord marquant le centenaire du pays.

La reine à la tête de la cérémonie d’investiture du capitaine Tom Moore (Image: GETTY)

