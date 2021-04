Queen a une «patience infinie» avec le prince Harry et le voit comme «un peu une âme perdue» | Royal | Nouvelles

Le biographe royal Andrew Morton a déclaré que le monarque était conscient qu’il n’était pas facile d’être le frère royal de rechange après avoir vu sa jeune sœur, la princesse Margaret, lutter avec sa position. L’auteur du nouveau livre Elizabeth & Margaret a ajouté que la reine ne voulait pas que «l’histoire se répète» avec Harry, dont le frère aîné, le prince William, est le deuxième sur le trône.

M. Morton a déclaré à Vanity Fair: «Je pense que la reine sait qu’être la pièce de rechange est difficile et une partie d’elle-même reconnaît qu’Harry était parfois un peu une âme perdue, tout comme sa sœur.

«Elle a toujours voulu protéger Harry et je pense que c’est en partie parce qu’elle a vu Margaret devenir victime du système.

«Le fait de fermer Margaret n’a pas aidé et la reine a appris de cela.

« Elle ne voulait pas que l’histoire se répète avec Harry. »

M. Morton a ajouté que la reine veillait sur Harry depuis la mort de sa mère, la princesse Diana, dans un accident de voiture à Paris en 1997.

Il a dit: «Elle a beaucoup d’affection pour Harry.

«Elle était là le jour où Harry a perdu sa mère et est là pour lui depuis.

«Elle l’a délibérément pris sous son aile.

LIRE LA SUITE: Meghan et Harry devraient perdre les styles HRH – « Mr and Mrs! »

Le couple a plongé la famille royale dans la crise avec leur interview d’Oprah Winfrey, diffusée le mois dernier.

L’ex-star de Suits et le petit-fils de la reine ont fait une série de déclarations étonnantes sur la famille royale lors de l’interview télévisée controversée.

Mais la famille royale a clairement indiqué qu’elle n’était pas d’accord avec toutes les versions des événements des Sussex.

Un communiqué publié par Buckingham Palace a déclaré que « certains souvenirs peuvent varier ».

L’auteur royal Penny Junor a accusé les Sussex d’avoir trahi la famille royale dans l’année qui a suivi Megxit.

Mme Junor a déclaré: « Quand Harry et Meghan sont partis il y a un an, les gens ont été surpris et déçus parce qu’ils formaient un super couple.

«Harry était un royal extrêmement populaire et Meghan était un grand atout pour la famille.

« Un an plus tard, je pense que beaucoup de gens sont vraiment en colère et pensent qu’ils ont trahi leur famille et lancé une énorme bombe au cœur de l’institution et ont en quelque sorte frappé le Royaume-Uni. »