Queen accorde à Camilla une place de premier plan dans un événement conjoint rare – «  Un travail merveilleux!  » | Royal | Nouvelles

Prince Philip: la reine sera « soulagée » au retour, déclare Andrew Neil

Le monarque de 94 ans a pris part à un appel vidéo émouvant avec des membres du Service volontaire royal (RVS) et Camilla, qui est la fière présidente de l’association. Au cours de la discussion, la reine, qui s’auto-isole au château de Windsor, a salué le « travail merveilleux » effectué par des bénévoles qui se sont mobilisés au cours des 12 derniers mois pour soutenir les plus vulnérables au milieu de la pandémie de coronavirus.

La reine, qui est la patronne du RVS depuis sept décennies, a déclaré aux bénévoles: « Merci beaucoup, très intéressant d’entendre ce que vous (avez) fait, je pense que c’est un travail formidable et je remercie tout le monde pour, et tous les autres aussi, qui ont fait du bénévolat, cela a été d’une très grande aide au cours de cette année très difficile. «

M. Akponeware, qui a rejoint le programme tout en jonglant entre son doctorat et l’enseignement à domicile, a déclaré: «Lorsque l’appel a été lancé par le NHS et le RVS pour soutenir les vulnérables et ceux qui protégeaient, je n’ai pas réfléchi à deux fois avant de m’inscrire. – donc depuis près d’un an, je suis bénévole à l’enregistrement et au chat.

« Les gens vivaient dans leurs propres petites bulles, et je n’aurais pas su à quel point ces petites bulles pouvaient être isolées jusqu’à ce que j’assume ce rôle. »

Au cours des 12 derniers mois, plus d’un million de personnes se sont inscrites au programme NHS Volunteer Responder – fourni par le RVS et l’application Good SAM – et ont effectué plus de 1,6 million de tâches.

Parmi les devoirs des intervenants, il y a l’épicerie, la collecte des ordonnances, l’intendance dans les centres de vaccination et les «check-in and chat calls» avec les personnes auto-isolées, les personnes vulnérables et les personnes âgées.

Camilla elle-même a participé à cette dernière tâche dès la fin de sa période de quarantaine, après que le prince Charles ait été testé positif au COVID-19 en mars de l’année dernière.