Queen aura passé du temps avec ses nouveaux arrière-petits-enfants même s’il n’a pas rencontré Lilibet | Royale | Nouvelles

in

Il est peu probable que la reine rencontre Lilibet “Lili” Diana, son onzième arrière-petit-enfant, cet été, étant donné les restrictions de voyage en vigueur au Royaume-Uni pour les visiteurs de l’autre côté de l’étang et le jeune âge de l’enfant. Cependant, le monarque a déjà eu la chance de passer du temps en tant qu’arrière-grand-mère en compagnie d’autres parents basés au Royaume-Uni.

À la mi-août, la princesse Eugénie a été photographiée en train d’arriver à l’aéroport d’Aberdeen.

Alors que son fils August Philip Hawke, âgé de six mois, et son mari Jack Brooksbank ne pouvaient pas être vus sur les photos, le Sun a rapporté qu’ils avaient voyagé avec Eugénie et une nounou.

La princesse Eugénie a accouché d’août le 9 février et l’élève à Frogmore Cottage, à seulement 10 minutes en voiture du château de Windsor de la reine.

La princesse Eugénie n’est pas la seule petite-fille royale à avoir déjà rendu visite à la reine.

Plus tôt cette semaine, le rédacteur en chef du journal du Daily Mail a affirmé que la reine avait organisé un pique-nique en compagnie de quelques jeunes – qui seraient soit les enfants de Zara Tindall, soit de Peter Phillips.

Peter, le petit-fils aîné de la reine qui a souvent été décrit comme le préféré de Sa Majesté, a deux filles – Isla et Savannah.

Zara, qui a épousé en 2011 le champion de rugby Mike Tindall, a trois enfants.

En mars, le couple a accueilli leur premier fils Lucas Philip, qui a rejoint la famille royale en tant que 10e arrière-petit-enfant de la reine.

LIRE LA SUITE: Meghan et Harry «se contredisent» sur Oprah, dit Farage

Zara et Mike avaient déjà deux filles – Mia et Lena.

Ce pique-nique aurait eu lieu dans l’un des sites de beauté les plus appréciés de la reine en Écosse, Glen Muick.

On pense que Sa Majesté aime tellement la région qu’elle a nommé l’un des chiens qu’elle a reçus en mars Muick.

Parmi les parents royaux qui rendent régulièrement visite à la reine à Balmoral et devraient également voyager au nord de la frontière cet été, il y a le duc et la duchesse de Cambridge.

A NE PAS MANQUER

L’année dernière, Kate et le prince William se sont rendus en Écosse avec leurs trois enfants George, Charlotte et Louis pour passer quelques jours en compagnie de Sa Majesté avant la réouverture des écoles et des crèches.

L’année dernière, le fils aîné et la fille des Cambridge fréquentaient tous les deux l’école préparatoire de Thomas’s Battersea.

Il n’est pas certain que cette année, après ses huit ans, le prince George sera inscrit dans un pensionnat comme son père William, son oncle Harry et son grand-père Charles avant lui ou si le duc et la duchesse lui permettront de rester dans son école actuelle jusqu’à ce qu’il a 13.

Les autres invités attendus en Écosse sont le prince Edward et Sophie, comtesse de Wessex.

Sophie, qui a rejoint la famille royale par mariage en 1999, a progressivement gagné la confiance de Sa Majesté et serait devenue une « favorite » du monarque et l’une de ses plus proches confidentes.

La reine est arrivée en Écosse pour ses premières vacances d’été sans le prince Philip le 23 juillet.

Pendant quelques jours, elle est restée à Craigowan Lodge, tandis que les touristes visitaient le château de Balmoral.

Suite à la fermeture aux visiteurs du domaine de la Reine le 2 août, Sa Majesté a officiellement déménagé dans son château le 9 août.

Ce jour-là, une cérémonie d’accueil de la reine a eu lieu à l’extérieur du château.

Au cours de l’événement, la reine a inspecté une haie d’honneur formée de 5 SCOTS, Balaklava Company, The Royal Regiment of Scotland et a rencontré une fois de plus la mascotte du régiment, un poney Shetland nommé Lance Caporal Cruachan IV.

L’amour de la reine pour l’Écosse a été embrassé par la princesse Eugénie en 2016 qui, lors d’un documentaire d’ITV marquant le 90e anniversaire du monarque, a déclaré: “Je pense que Mamie est la plus heureuse là-bas.

«Je pense qu’elle aime vraiment, vraiment les Highlands.

“Balades, pique-niques, chiens – beaucoup de chiens, il y a toujours des chiens – et des gens qui entrent et sortent tout le temps.