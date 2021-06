Queen ‘aura regardé Royal Ascot 2021 à la télévision’ malgré son absence le premier jour | Royale | Nouvelles

La reine Elizabeth II, 95 ans, est une passionnée de courses de chevaux et Royal Ascot serait son événement préféré de l’année. Traditionnellement, elle assiste aux cinq jours du festival de course spectaculaire, mais a sauté le premier jour car il a débuté cette année.

La reine est l’un des propriétaires et éleveurs de chevaux de course les plus en vue du Royaume-Uni et est bien connue pour son vif intérêt pour ce sport.

Elle a des chevaux qui courent tous les jours de Royal Ascot cette année et même si elle a peut-être été triste de manquer mardi, elle a fait passer le devoir royal en premier.

Alors que des membres supérieurs de la famille royale, dont le prince Charles, Camilla, la duchesse de Cornouailles, 73 ans, et la princesse Anne, 70 ans, descendaient sur l’hippodrome de Berkshire, la reine était occupée à rencontrer le Premier ministre australien Scott Morrison au château de Windsor.

L’audience spéciale a eu lieu le jour même où le gouvernement britannique a annoncé un nouvel accord commercial avec l’Australie.

M. Fitzwilliams a ajouté: “Son directeur de course, John Warren, a déclaré sur Radio 4 qu’il prévoyait qu’elle serait présente plus tard dans la semaine.”

Le commentateur a salué la participation “impressionnante” de la famille royale à l’événement, malgré l’absence de la reine.

Il a ajouté: “Cependant, il y avait un grand nombre de membres de la famille royale présents, le prince de Galles, la duchesse de Cornouailles, qui a présenté le trophée St James’s Palace Stakes, la princesse royale, le comte et la comtesse de Wessex et Mike et Zara Tindall, qui a été une participation des plus impressionnantes.

“Une foule de 12 000 personnes par jour est autorisée dans le cadre du programme de recherche sur les événements du gouvernement et j’ai été très impressionné par les images et les sons de l’un des événements les plus colorés et les plus spectaculaires au monde, même s’il était de taille beaucoup plus réduite.”

“Certaines courses, comme d’habitude, étaient extrêmement excitantes.”

La reine a eu quelques jours extrêmement chargés après avoir assisté au sommet du G7 à Cornwall, célébré son anniversaire officiel avec Trooping the Color samedi et accueilli le président américain Joe Biden au château de Windsor dimanche.

M. Fitzwilliams a ajouté: “Après avoir visité le G7 à Cornwall, assisté à un Trooping the Colour réduit mais très impressionnant le lendemain, puis accueilli le président Biden et la première dame Jill Biden à Windsor, la reine a été exceptionnellement occupée.

“Aujourd’hui, elle a reçu le Premier ministre australien, Scott Morrison.”

Mais malgré son emploi du temps chargé, la reine a probablement encore trouvé le temps de regarder les courses, a affirmé M. Fitzwilliams.

Il a ajouté : “Cependant, il n’est pas difficile de deviner ce qu’elle, en tant qu’une des expertes mondiales en matière équine, regardait à la télévision quand le temps le lui permettait.”

A propos de l’interview de Camilla ITV Racing sur la passion de la reine pour le sport, M. Fitzwilliams a déclaré: “Dans une charmante interview pour ITV à Clarence House, la duchesse de Cornouailles a rendu hommage à l’enthousiasme et à la connaissance extraordinaires de la reine pour les questions équines ainsi qu’à l’importance de Royal Ascot, l’esprit de fête et les belles courses.

“Elle a dit qu’elle l’attendait énormément et que c’était la semaine la plus spéciale pour tous ceux qui aimaient la course. Elle a prédit des foules astronomiques lorsque les choses seraient revenues à la normale.

Alors que la reine n’a pas pu assister à Royal Ascot en personne, son message annuel à la communauté des courses est apparu dans le programme de l’événement comme d’habitude.

Cette année, le message du Queen’s Royal Ascot disait: “Je suis ravi d’accueillir tous ceux qui assistent à Royal Ascot cette année, ainsi que les millions de personnes du monde entier qui suivront également la course à distance.”

“Malgré les défis posés par la pandémie, j’ai été très impressionné par les efforts des nombreuses personnes qui ont permis à la réunion de l’année dernière d’avoir lieu, contribuant ainsi à maintenir l’intégrité du calendrier des courses britanniques.

« Et après leur absence en 2020, je suis particulièrement heureux que certains spectateurs aient à nouveau l’occasion de visiter le parcours pour cette occasion unique et spéciale.

“Les éleveurs – ainsi que les propriétaires, les entraîneurs et les jockeys – sont au cœur des courses, et j’ai été intéressé d’apprendre que ceux qui ont la chance d’élever un gagnant cette année recevront à nouveau un souvenir permanent de leur réussite.

“Je souhaite à tous ceux qui participent au Royal Ascot de cette année une semaine des plus mémorables et des plus agréables.”