Queen ‘aurait aimé qu’une ligne soit tracée’ après l’interview d’Oprah | Royale | Nouvelles

Un commentateur royal pense que les palais royaux auraient préféré voir le duc et la duchesse de Sussex quitter leur vie royale passée et lutter après avoir dit leurs vérités à Oprah Winfrey en mars. Cependant, la nouvelle que le prince Harry rédige ses mémoires expose la famille royale au risque de devenir la cible de nouvelles réclamations préjudiciables du duc.

Joe Little, rédacteur en chef de Majesty Magazine, a déclaré au Guardian : « On pourrait penser que les cœurs continueront de couler à Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace.

“Je suppose que dans un monde idéal, ils auraient aimé qu’une ligne soit tracée après les révélations d’Oprah.

“Mais ce n’est clairement pas la façon de faire d’Harry.

“Et donc cela n’aura pas été une bonne nouvelle pour la famille de Harry.”

Selon M. Little, les mémoires du prince Harry pourraient aborder les allégations de racisme lancées lors de son entretien historique de deux heures avec Meghan avec Mme Winfrey.

Meghan a affirmé que “l’inquiétude” était suscitée par “la noirceur” qu’aurait été Archie Harrison pendant qu’elle était enceinte de lui.

Elle a également déclaré que ces remarques avaient été faites en tandem avec des conversations sur la question de savoir si son premier-né recevrait un titre et une protection.

M. Little a déclaré: “Ensuite, il y a l’arrivée de Meghan sous les projecteurs, elle devient petite amie, puis fiancée, puis mariée.

“Et, bien sûr, il a encore beaucoup de démons à propos de son enfance et du traitement que sa mère a subi à la fois de la part de l’establishment et des médias.

“De plus, devoir quitter l’armée beaucoup plus tôt qu’il l’aurait souhaité pourrait également se manifester.

“On pourrait penser que ce sera une lecture assez troublée d’une certaine manière.

“Vous espérez qu’à la fin, il y aura de la lumière au bout du tunnel.

“Il est en Amérique du Nord depuis environ 15 mois maintenant, il a donc clairement l’impression qu’il a franchi un cap.”

Le prince Harry a annoncé lundi qu’il écrivait un “mémoire intime et sincère” qui couvrira sa vie de l’enfance à la paternité.

Parlant de son travail, il a déclaré: “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”

Le prince Harry a démissionné de son poste de royal senior avec Meghan fin mars 2020.

Un an plus tard, ils se sont assis avec Mme Winfrey pour une interview explosive dans laquelle le duc de Sussex a discuté de sa relation avec ses proches.

Le couple a également fait des réclamations dommageables contre le cabinet de racisme et de négligence.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer brièvement pourquoi ils avaient démissionné en tant que membres de la famille royale, Harry a déclaré que cela était dû à un “manque de compréhension et de soutien”.

Le duc a continué à parler de son passé royal et de la firme lors d’un épisode du podcast Armchair Expert, où il a comparé la vie de royal à un “mélange entre le Truman Show et le fait d’être dans un zoo”.

En mai, Harry s’est également ouvert au cours de la série sur la santé mentale qu’il a co-créée avec Mme Winfrey pour Apple TV – The Me You Can’t See.