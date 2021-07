Queen avait de sérieux doutes sur l’adéquation de Kate pour William: “Graves préoccupations” | Royale | Nouvelles

La reine Elizabeth II s’est rendue à Balmoral pour une pause après être devenue “incroyablement fatiguée” ces dernières semaines, selon un rapport d’hier. Une source de Sun a déclaré : « Elle avait hâte de s’enfuir. Elle est toujours très en deuil et voulait se rendre à Balmoral pour échapper aux choses. Elle est aussi incroyablement fatiguée. « L’annonce du livre d’Harry et les nouvelles affirmations selon lesquelles il pourrait sortir quatre livres sont la dernière chose dont elle avait besoin.

“Cela ne fait qu’un peu plus de trois mois que Philip a été enterré, donc l’annonce du livre est incroyablement insensible et semble encore deux doigts à la monarchie.”

L’annonce de Harry qu’il publiera ses mémoires pourrait représenter un autre revers pour le cabinet et ses espoirs de résoudre une division de longue date, avec Meghan Markle toujours au centre de la rangée.

Mais Kate semblait également se heurter à la reine lorsque William et elle en étaient aux premiers stades de leur relation, souligne un livre de 2011.

Selon “The Making of a Royal Romance” de Katie Nicholl, la reine voulait que William s’abstienne de proposer à Kate jusqu’à ce qu’elle ait établi une carrière.

Mme Nicholl a écrit : « En privé, elle [the Queen] avait de graves inquiétudes et pensait que Kate avait besoin d’avoir un travail et une identité à part entière avant l’annonce de ses fiançailles.

“Elle [the Queen] est l’une des membres de la famille royale les plus travailleuses, malgré son âge, et qu’un futur membre de la famille royale soit sans emploi à temps plein était inacceptable pour elle.

Une source a déclaré à l’expert royal: “Passer d’un complexe de vacances cinq étoiles à un autre n’est pas la condition préalable pour une jeune femme éventuellement destinée à être reine.”

Kate et William se sont rencontrés à l’Université de St Andrews et sont sortis ensemble pendant plusieurs années après leurs études.

Elle a semblé suivre les conseils de la reine, travaillant avec la maison de couture Jigsaw et avec les affaires de sa famille pendant que William entrait dans l’armée.

Kate a ensuite travaillé pour la maison de couture Jigsaw et pour l’entreprise familiale, Party Pieces, tandis que le prince William a poursuivi une carrière militaire.

La reine aurait également conseillé à Kate de s’impliquer dans certaines œuvres caritatives et la duchesse a commencé à travailler pour Starlight, qui aide les enfants en phase terminale.

En 2007, le couple s’est brièvement séparé mais s’est réuni peu de temps après et s’est marié en 2011.

Camilla Parker-Bowles aurait également voulu que le fils aîné du prince Charles rompe avec Kate « jolie mais faible », en partie à cause de ses racines « humbles ».

Cette affirmation surprenante a été faite par l’auteur Christopher Andersen dans Game of Crowns : Elizabeth, Camilla, Kate et le trône.

Un extrait du livre disait : « Camilla, la reine noire par excellence, s’est cachée dans l’ombre pendant des décennies, condamnée comme adultère intrigante, dénoncée par le monarque régnant comme « cette femme méchante et méchante », et blâmée pour la mort de sa rivale. , l’une des figures les plus aimées et admirées au monde.

« Attendant son heure et veillant soigneusement à son image, elle a progressivement récupéré suffisamment de sa réputation pour s’assurer une place aux côtés de son prince – et son avenir en tant que prochaine reine.

«Jeune, gracieuse, intelligente et magnifique, la reine blanche, connue familièrement sous le nom de Kate, a capturé l’imagination du monde avant même qu’elle ne puisse officiellement revendiquer le cœur de son amant royal.

«Bien qu’elle manquait à la fois du pedigree et de l’expérience de la reine noire, elle s’est également révélée excessivement patiente – et une survivante rusée des drames royaux et des intrigues de cour.

“En épousant son prince charmant et en portant deux héritiers, la reine blanche a projeté le destin de la monarchie loin dans le futur – peut-être jusqu’au siècle prochain.

“Sous la surface, les tensions montaient alors que les deux reines en attente protégeaient les intérêts de leurs rois – le prince de Galles terne et assombri et son fils très populaire – et leurs cours rivales se disputaient l’amour du peuple et le pouvoir qui vient avec.