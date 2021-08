Queen braque les projecteurs sur le cousin royal qui soutient le cabinet «sans aucun problème» | Royale | Nouvelles

in

Le compte Twitter de la famille royale a marqué hier le 76e anniversaire du prince Richard, duc de Gloucester et cousin germain de la reine. Un tweet publié par le compte officiel de la reine et de tous les membres de la famille royale sans leurs propres identifiants sur les réseaux sociaux disait: “Je souhaite à Son Altesse Royale le duc de Gloucester un joyeux anniversaire aujourd’hui.”

Le message comprenait également quatre photos du royal – dont une en compagnie de son épouse Birgitte, duchesse de Gloucester.

Ces vœux d’anniversaire ont été accueillis par de nombreux veilleurs royaux qui apprécient le travail effectué par le cousin de la reine.

Un utilisateur de Twitter a écrit : « Joyeux anniversaire au prince Richard.

“Lui et sa femme sont tous deux des membres assidus de la famille royale qui ont soutenu la reine pendant de nombreuses années sans aucun problème.”

Un deuxième a commenté le tweet de la famille royale en disant: “SAR le duc de Gloucester est président de @britexpertise et a été une source généreuse et très aimable de conseils, d’expérience et d’encouragement pour moi quand j’étais là-bas – Joyeux anniversaire Votre Altesse Royale!”

Plusieurs autres se sont simplement joints aux vœux d’anniversaire, l’un d’eux disant: “Joyeux anniversaire SAR le duc de Gloucester. Je vous souhaite une merveilleuse journée”.

Bien que le duc de Gloucester soit moins connu de la population au sens large que les autres membres du cabinet, il soutient la couronne et la reine depuis des décennies.

Au fil des ans, il s’est associé à plus de 150 œuvres caritatives et organisations.

Ils se concentrent sur les questions humanitaires, le soutien aux anciens combattants et le patrimoine.

Comme il a exercé la profession d’architecte jusqu’au milieu des années 1970, il travaille également avec plusieurs sociétés de préservation architecturale, dont la Kensington Society et la Victorian Society.

De plus, il est le mécène de la Société Richard III depuis 1980.

Le prince Richard est le plus jeune petit-enfant du roi George V et de la reine Mary.

Il est né cinquième dans l’ordre de succession au trône, mais a été lentement repoussé par la naissance des enfants et petits-enfants de la reine.

Il est actuellement 30e dans l’ordre de succession au trône.

À la naissance, le prince Richard n’était pas non plus l’héritier du duché de Gloucester.

Cependant, la mort prématurée de son frère aîné le prince William en août 1972 le place en ligne directe pour en hériter.

Deux ans plus tard, à la mort de son père, le prince Henry, Richard est monté au créneau et est devenu un royal travaillant à temps plein après avoir assumé le titre de duc.

Il y a actuellement 11 membres de la famille royale travaillant à temps plein qui soutiennent la reine.

Le prince Charles, sa femme Camilla, les Cambridge, les Wessex et la princesse Anne sont les plus connus.

Mais la souveraine peut toujours compter sur le soutien du couple de Gloucester et de deux autres de ses cousins ​​- la princesse Alexandra et le duc de Kent.

En juillet, la princesse Alexandra a effectué un engagement conjoint à Bristol avec la comtesse de Wessex.

Au cours de leur journée, le couple a ouvert le nouveau centre régional pour les chiens-guides du Sud-Ouest – un parrainage détenu par le cousin de la reine pendant 67 ans.

À Bristol, le roi âgé a transmis le rôle à Sophie.

À la suite de cet engagement, le couple a également visité ensemble Hill City Farm.