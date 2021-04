Queen célèbre sa 95e année marquante au milieu des restrictions de Covid et des troubles familiaux | Royal | Nouvelles

La reine Elizabeth quitte l’entraîneur d’État lors du couronnement de 1953

Mais la reine est également liée par un dévouement consommé au service, au devoir et à la loyauté et elle sait qu’elle ne peut pas ignorer complètement avoir atteint son 95e anniversaire aujourd’hui – un jalon qui la rapproche de plus en plus d’être l’un des 15 monarques au monde, remontant à le 15ème siècle, pour célébrer leur jubilé de platine. Le dernier royal à commémorer 70 ans sur le trône était le roi Bhumibol Adulyadej de Thaïlande en 2016.

Alors que les préparatifs pour les célébrations du Queen’s Platinum sont déjà en cours, avec un jour férié de quatre jours annoncé pour juin de l’année prochaine, elle pourrait être pardonnée de se demander comment passer cette semaine – sans parler des 12 prochains mois.

Car c’est une période agitée presque sans précédent pour notre monarque.

Elle a continué après le décès de sa mère et de sa sœur bien-aimées, décédées à sept semaines d’intervalle en 2002 juste avant son 75e anniversaire, et après la mort de la princesse Diana lorsque la nation s’est retournée contre la famille royale pour sa décision de rester à Balmoral et pas de drapeaux en berne.

Mais peu de gens auraient pu prévoir la tempête parfaite d’événements qui éclipseraient le 95e anniversaire de la reine et à quel point cela aurait dû être différent.

À peine quatre jours après avoir mis au repos le prince Philip, son mari de 73 ans, au milieu d’une pandémie mondiale et avec sa famille toujours sous le choc de l’entretien à la bombe du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey, la reine aimerait peut-être suivre son fils aîné laisse et disparaît.

On pense que la reine célébrera son anniversaire conformément aux règles de Covid-19 (Image: .)

Tout comme elle continuera à régner sans son mari à ses côtés, elle fêtera son anniversaire seule pour la première fois cette année, quelques jours à peine après un service funèbre qui a marqué Philip et célébré sa vie et son héritage.

Contrairement au prince Charles, cependant, qui serait allé dans sa cachette au Pays de Galles pour accepter la mort de son père, la reine ne peut pas et ne disparaîtrait jamais simplement de la vie publique. Mais cela ne veut pas dire qu’elle sera vue publiquement aujourd’hui, d’abord et avant tout parce qu’elle et le reste de la famille royale restent en deuil.

On pense que la reine célébrera son anniversaire conformément aux restrictions actuelles de verrouillage de Covid-19, en profitant d’un «déjeuner tranquille» avec des membres de la famille proche au château de Windsor. Cela pourrait inclure Harry après avoir signalé que le prince pourrait retarder son retour en Californie et sa famille pour aider à marquer l’anniversaire de sa grand-mère.

La reine est également susceptible de supprimer son portrait d’anniversaire habituel afin que les canaux de médias sociaux de la famille royale soient probablement le seul moyen pour le cabinet de commémorer la date. Pour la deuxième année consécutive – toujours à cause de Covid – le ministère de la Défense a confirmé que l’arme salue à Hyde Park et à la tour de Londres que

marque habituellement l’anniversaire du monarque, n’ira pas de l’avant.

La princesse Elizabeth a dû attendre après son 21e anniversaire pour annoncer ses fiançailles à Philip (Image: .)

L’année dernière, la reine a insisté sur le fait qu’il «n’y aurait pas de mesures spéciales qui iraient à l’encontre des restrictions gouvernementales contre les coronavirus».

La cérémonie de Trooping the Colour qui marque le deuxième anniversaire ou anniversaire officiel de Sa Majesté – et ce depuis plus de 260 ans pour celui de chaque souverain britannique – sera également une affaire en sourdine cette année.

L’année dernière, les gardes gallois et les bandes massives de la division des ménages ont organisé une célébration à échelle réduite, surnommée une «mini parade» dans le quadrilatère du château de Windsor où la reine et le duc d’Édimbourg avaient décampé en mars dernier pour le premier verrouillage.

À quel point le monde était différent il y a trois ans lorsque, pour le 92e anniversaire de Sa Majesté, la nation a organisé un concert élaboré au Royal Albert Hall. Le gala étoilé a réuni tous les membres supérieurs de la famille royale – à l’exception de la duchesse de Cambridge qui était sur le point de donner naissance au prince Louis – et comprenait la future mariée Meghan Markle, qui, bien qu’elle ne soit pas encore officiellement royale, a été invité par la reine.

Le premier anniversaire de la reine a été passé en dehors de ses parents alors qu’ils quittaient le Royaume-Uni pour une tournée aux Fidji (Image: Keystone Press)

L’année dernière, le monarque a choisi de diffuser des images de film inédites d’elle et de la princesse Margaret alors qu’elles étaient enfants au palais de Buckingham.

Avec son dévouement inébranlable au devoir, il est parfois difficile de se souvenir que la reine, comme son arrière-arrière-arrière-grand-mère la reine Victoria avant elle, ne devait jamais régner.

En tant que fille aînée du deuxième fils du roi George V, le prince Albert (plus tard le roi George VI), la sienne était une vie destinée à être vécue dans une intimité relative, jusqu’à l’abdication de son oncle, Édouard VIII en 1936, après un règne de seulement 325 jours. , a changé le cours de l’histoire britannique.

La reine est née peu avant 3 heures du matin le 21 avril 1926 par césarienne dans une maison de ville de Mayfair appartenant à la famille de la reine mère. «Nous avons longtemps voulu qu’un enfant rende notre bonheur complet», a écrit son père bien-aimé, Bertie.

La reine a passé la matinée de son 10e anniversaire à chevaucher son poney blanc Snowball (Image: Bettmann Archive)

Avec ses joues roses, ses yeux bleus et ses cheveux blonds, la petite princesse était destinée à un bon mariage et un peu plus.

Ironiquement, étant donné le cours que sa vie prendrait, Bertie a écrit à ses parents, la reine Mary et le roi George V: «J’espère que vous et papa êtes aussi ravis que nous d’avoir une petite-fille, ou auriez-vous eu plus tôt un autre petit-fils ? »

Sa Majesté est maintenant le monarque le plus ancien et le plus ancien du monde. Son règne a vu 14 premiers ministres, 14 présidents américains et sept papes au pouvoir. Elle est la monarque la plus voyagée de l’histoire, ayant visité plus de 116 pays et patronne plus de 600 associations caritatives.

Elle a conféré plus de 400 000 honneurs et donné son assentiment à plus de 3 500 lois du Parlement et, à l’exception de 1959 et 1963, lorsqu’elle était enceinte des princes Andrew et Edward, a assisté à chaque ouverture officielle du Parlement.

L’un des cadeaux les plus mémorables de la reine aura été son premier corgi Susan (Image: .)

Bon nombre des plus grands changements socio-économiques du 20e siècle se sont produits pendant le règne de la reine. En 1953, l’année de son couronnement, la Grande-Bretagne était considérée comme un pays chrétien fondamentalement blanc où les hommes dominaient la politique et l’industrie, et la majorité des femmes restaient chez elles.

Aujourd’hui, le royaume du monarque est culturellement diversifié dans lequel des communautés multiconfessionnelles vivent côte à côte et les femmes sont souvent les principaux soutiens de famille.

Un modèle féministe improbable, la reine a occupé la position la plus élevée du pays pendant sept décennies et l’a fait en raison de sa volonté de s’adapter et d’évoluer.

La reine a passé son 50e anniversaire au château de Windsor en 1976 (Image: Bettmann Archive)

Elle a fait du «walkabout» la norme, a accepté d’ouvrir le palais de Buckingham au public payant et a adopté les médias sociaux, avec des comptes sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram.

Elle est une monarque de nombreuses premières: la première souveraine britannique régnant à visiter l’Arabie saoudite (1979), la Chine (1986) et la Place Rouge de Moscou (1994); le premier à mettre les pieds dans une mosquée, un temple hindou et le Vatican; le premier à ouvrir le Parlement canadien, à diffuser un discours de Noël télévisé, à voler en hélicoptère et le premier à célébrer un anniversaire de mariage de diamant.

Avec le prince William et le prince Charles – l’héritier le plus ancien de Grande-Bretagne – attendant dans les coulisses et avec le retrait du duc et de la duchesse de Sussex de leurs fonctions royales, l’avenir de la monarchie britannique repose finalement entre les mains de ses successeurs, mais Sa Majesté le fera. laissez derrière vous le meilleur plan sur la façon dont le travail est fait.

Des milliers de sympathisants ont envahi les rues pour chanter Joyeux anniversaire à la reine pour ses 90 ans (Image: WPA Pool)

Les règnes de Charles, William et George seront des plus âgés et il sera donc impératif pour chacun de trouver un moyen de maintenir la pertinence de la monarchie dans une culture de plus en plus obsédée par la jeunesse. Mais c’est une histoire pour le futur.

Aujourd’hui, la reine sera en grande partie seule, seule avec ses pensées et ses souvenirs alors qu’elle se prépare à emprunter un chemin nouveau et inexploré pour elle-même et la famille royale britannique.

L’obstacle sera inexorablement plus difficile sans son épouse, sa «force et son séjour» à ses côtés, mais c’est un obstacle qui, avec sa foi chrétienne, sa famille et le soutien d’un pays toujours reconnaissant pour les conseils et le service constants dont elle a fait preuve pendant presque 70 ans, elle va vaincre.