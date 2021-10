Queen, Charles et William s’adresseront au sommet de la COP26 à Glasgow – « Tortez tous les arrêts » | Royale | Nouvelles

Des membres éminents de la famille royale devraient jouer un rôle important lorsque les dirigeants mondiaux se rendront dans la plus grande ville d’Écosse le mois prochain, rapporte le Telegraph. La reine Elizabeth II, 95 ans, serait rejointe par le prince Charles, 72 ans, le prince William, 39 ans, et Kate Middleton, également 39 ans, pour le sommet de l’ONU sur le changement climatique.

Le Telegraph s’attend à ce que le prince de Galles et le duc de Cambridge s’adressent à la conférence COP26 et s’entretiennent avec les principaux dirigeants mondiaux. Des experts environnementalistes ont félicité Charles et son fils aîné pour leur travail sur le changement climatique.

Alors que le prince de Galles est un militant écologiste de longue date, William a récemment créé le prix Earthshot, qui récompense les innovations qui « réparent » la planète.

Bob Ward, de l’Institut de recherche Grantham sur le changement climatique et l’environnement de la London School of Economics, a déclaré : « Oui, je pense qu’il est tout à fait utile d’avoir une telle démonstration de la part de la famille royale.

« Le prince Charles, et de plus en plus le prince William, ont montré un intérêt particulier pour ce domaine.

« Le prince Charles est définitivement reconnu dans le monde entier comme un penseur profond sur ces questions, et ayant la réputation de s’y intéresser depuis très, très longtemps.

« Donc, ce n’est pas seulement le symbolisme – ce sont des gens de fond sur ces questions.

« C’est très difficile étant donné toutes les autres tensions avec la Chine en ce moment.

« Donc, encore une fois, je pense que si la famille royale est capable de créer un engagement fort avec les dirigeants chinois pendant qu’ils sont ici, cela aidera. »

Dans une étude menée par des sondeurs chez Ipsos MORI en 2018, environ 30% des Chinois et 38% des Indiens ont déclaré que la famille royale leur avait donné une vision plus positive du Royaume-Uni.

Sa Majesté est également ressortie de l’étude comme le membre le plus populaire du cabinet dans les deux pays.

Gareth Redmond-King, responsable de la communication et de l’engagement de la COP26, a affirmé que l’apparition des Royals pourrait avoir un impact profond sur le fait de pousser les autres nations à améliorer leur jeu.

« Le reste du monde connaîtra la haute estime que nous avons pour la famille royale ici au Royaume-Uni, et la reine en particulier est très respectée dans le monde », a-t-il déclaré.

« En tant qu’hôte du sommet des Nations Unies sur le climat en novembre, cela démontre le sérieux avec lequel le Royaume-Uni assume sa responsabilité que la reine et d’autres membres supérieurs de la famille royale seront là à Glasgow pour accueillir les dirigeants mondiaux et montrer leur engagement envers le résultat de cela, le plus grand et le plus important sommet diplomatique au Royaume-Uni de mémoire d’homme.

« Cela devrait indiquer que le Royaume-Uni met tout en œuvre sur le plan diplomatique et s’engage à faire tout son possible pour s’assurer que nous quittons Glasgow avec l’objectif de l’Accord de Paris de maintenir le réchauffement à 1,5°C à portée de main. »

Selon des données récentes, la Chine a émis plus de CO2 que tout autre pays dans le monde – à près de 30%.

En revanche, les émissions de CO2 de la Grande-Bretagne ont à peine dépassé 1%, laissant le Royaume-Uni au 17e rang des émetteurs.

Alok Sharma, ancien secrétaire aux affaires et président de la COP26, a souligné que la Chine est le leader mondial des émissions de carbone et a déclaré que « la balle est dans leur camp » lorsque les pourparlers commenceront.

Le Telegraph rapporte que les négociateurs de Pékin devraient assister à la conférence.

Cependant, il reste à voir si le président chinois Xi Jinping choisit de se rendre à Glasgow.