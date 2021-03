Queen «charmée par Michelle Obama» alors que le «monde panique» à cause d’une violation du protocole royal | Royal | Nouvelles

Michelle Obama: un expert se souvient que Queen avait été « charmée » en 2009

L’homme de 57 ans et la reine entretenaient une amitié de longue date tandis que le mari de Michelle, Barack Obama, était président des États-Unis. Pendant leur séjour à la Maison Blanche, le couple a voyagé dans le monde entier. Mais leur apparition à un sommet du G20 a suscité l’indignation royale après que Michelle ait semblé ignorer la tradition et ait fait un geste pour toucher Sa Majesté. Bien que Michelle ait été critiquée, les initiés du palais de Buckingham ont affirmé que le couple était en fait « charmé l’un par l’autre ».

«Et quand Michelle a hésité, la reine a dit à Michelle, ‘Vous ont-ils prévenu que vous ne pouvez pas faire ça?’

«Et quand elle a dit: ‘Oui’, la reine a dit: ‘Déchets – vous pouvez vous asseoir où vous voulez.’

« Il semble donc que, malgré la panique de tout le monde dans le monde, Michelle a mis son bras autour de la reine, la reine a été charmée – à tout jamais – par Michelle Obama. »

Lors d’un autre voyage des années plus tard, Michelle et Barack ont ​​passé la nuit avec la famille royale et ont passé du temps avec le prince William et Kate, duchesse de Cambridge.

