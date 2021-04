Queen choisit de réduire les plans d’anniversaire publics en raison de «l’absence flagrante» du prince Philip | Royal | Nouvelles

Il n’y aura pas de salut au pistolet ni de nouveau portrait partagé le jour de l’anniversaire de la reine le 21 avril, a-t-on affirmé. La reine serait réticente à célébrer publiquement son anniversaire alors qu’elle observe encore une période de deuil.

Selon l’expert royale Rebecca English, les projets de publication d’une nouvelle photo de la reine seront rejetés.

Elle a déclaré: “Les plans pour marquer la journée avec un nouveau portrait d’elle devraient être mis de côté car elle est toujours dans la période officielle de deuil royal pour son mari bien-aimé.”

Faisant référence à la fois à l’énorme perte de la reine et à la querelle en cours au sein du cabinet, Mme English a ajouté: “L’absence flagrante du prince Philip sera impossible à ignorer et la préparation de ce qui aurait dû être une journée joyeuse est sur le point de être éclipsé par des spéculations sur la rupture majeure dans sa famille. “

Et le ministère de la Défense a confirmé que les salutations à l’arme à feu traditionnellement tenues le jour de l’anniversaire de la reine n’auront pas lieu pour la deuxième année consécutive.

Depuis l’accession de la reine au trône en février 1952, le 21 avril a été marqué par des salutations de 41 et 21 canons à Hyde Park et à la Tour de Londres.

L’année dernière, cependant, alors que le pays était au milieu du premier verrouillage national, la monarque a demandé que son anniversaire ne soit pas marqué publiquement.

Le seul moyen officiel de marquer le 95e anniversaire de la reine est celui des canaux de médias sociaux officiels de la famille royale.

Sur Twitter et Instagram, le palais de Kensington, Clarence House et le palais de Buckingham partagent généralement une photo et un bref message de vœux lors de journées personnelles clés pour les membres de la famille.

La reine continuera d’observer une période de deuil jusqu’à vendredi, deux semaines après la mort du prince Philip.

Même des mois avant le triste décès de son mari, des initiés royaux avaient affirmé que la reine voulait se retirer cette année pour permettre au prince Philip d’être au «centre de l’attention» alors qu’il était sur le point d’atteindre une étape incroyable.

Une source proche de la reine a déclaré à Vanity Fair en janvier: «La reine veut que le duc soit au centre de l’attention en juin et que la grande célébration pour elle-même soit pour son jubilé de platine en 2022.»

Le duc d’Édimbourg aurait eu 100 ans le 10 juin – deux jours avant le défilé Queen’s Trooping the Colour.

Trooping the Colour, qui marque l’anniversaire officiel de la reine, n’est pas non plus au rendez-vous sous sa forme traditionnelle, a-t-il été annoncé en mars.

Expliquant que la tenue d’un défilé dans le centre de Londres ne serait pas possible tout en respectant la réglementation en vigueur sur les coronavirus, le palais de Buckingham a déclaré le mois dernier qu’il envisageait une célébration dépouillée au château de Windsor – un peu comme cela s’est produit l’année dernière.

La reine devrait passer son anniversaire tranquillement à Windsor.

Selon Mme English, la monarque se rendra probablement «elle-même à Frogmore, l’une de ses parties préférées du domaine, pour promener ses nouveaux chiots, Fergus, un dorgi et corgi Muick».

Elle peut également recevoir des visites du prince Andrew et du prince Edward, qui vivent assez près de son domicile dans le Berkshire, et des appels vidéo d’autres parents, dont le duc et la duchesse de Cambridge.

Après la fin de sa période de deuil, la reine reprendra pleinement ses fonctions royales.

Cependant, elle ne devrait pas effectuer de visites publiques pendant quelques semaines, en se concentrant sur les engagements via des liens vidéo, des appels et la boîte rouge du gouvernement.

Le palais de Buckingham a confirmé que la reine assisterait à l’ouverture officielle du Parlement le 11 mai.

Elle sera accompagnée du prince Charles, qui était du côté de la reine lors de ses déplacements aux chambres du Parlement depuis 2017, lorsque le duc d’Édimbourg a pris sa retraite de ses fonctions royales.