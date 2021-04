Queen ‘comprend’ l’absence de Meghan lors des funérailles de Philip, disent les amis de la duchesse | Royal | Nouvelles

S’adressant au Daily Mail, un initié qui connaît Meghan Markle a déclaré: “Meghan a déclaré que le fait d’assister ou de ne pas assister aux funérailles du prince Philip ne changerait pas sa relation avec la reine. Elle a déclaré que la reine comprenait son absence et voudrait qu’elle reste en sécurité et sain pour le bébé. ” L’ami a également ajouté que Meghan pensait: «C’est le moment opportun pour Harry de réparer sa relation avec son frère et son père.

“Elle n’a pas besoin d’être là pour ça.”

Meghan pourrait éventuellement se rendre à l’enterrement, cependant, son médecin lui a déconseillé et son amie a informé que sa mère Doria était “catégorique” qu’elle ne devrait pas voler pendant sa grossesse.

L’ami a déclaré: “Doria a insisté pour que Meghan reste derrière et soutienne Harry de loin.

«Comme Harry, Doria est très protectrice envers Meghan et ne veut pas la voir mettre sa propre santé en danger.

Son amie a déclaré: “Meghan a déclaré que c’est à cette époque que la famille devrait se réunir, mettre ses différences de côté et s’unir.

“Elle a dit que c’est ce que le prince Philip voudrait et qu’elle est prête à pardonner et à aller de l’avant.”

Le duc et la duchesse de Sussex s’attendent à avoir leur deuxième enfant, une fille, cet été.

Dans une vidéo publiée lundi, le prince Harry a rendu hommage au duc d’Édimbourg, il a déclaré: «Il a été un rocher pour Sa Majesté la reine avec un dévouement sans pareil, à ses côtés pendant 73 ans de mariage.

«Bien que je puisse continuer, je sais que pour le moment, il dirait à nous tous, bière à la main, ‘oh continuez!’.

Le duc et la duchesse de Sussex ont publié une déclaration par l’intermédiaire de sa fondation Archewell, le prince Harry a déclaré: «Mon grand-père était un homme de service, d’honneur et de grand humour.

«Il était authentiquement lui-même, avec un esprit très vif, et pouvait retenir l’attention de n’importe quelle pièce grâce à son charme – et aussi parce que vous ne saviez jamais ce qu’il pourrait dire ensuite.

«On se souviendra de lui comme de l’époux le plus ancien du monarque, d’un militaire décoré, d’un prince et d’un duc.

“Mais pour moi, comme beaucoup d’entre vous qui ont perdu un être cher ou un grand-parent à cause de la douleur de cette dernière année, il était mon grand-père, maître du barbecue, légende des plaisanteries et effronté jusqu’à la fin.”