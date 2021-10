Le prince Philip est décédé tragiquement en avril à l’âge de 99 ans, faisant de lui l’époux le plus ancien et le plus âgé de tous les temps. Il était présumé qu’après le décès du duc d’Édimbourg, la reine transmettrait ses rôles au prince Charles.

L’expert royal Duncan Larcombe conteste ces présomptions et déclare alors que le monarque a été vu avec une canne, elle n’est « pas la reine Victoria ».

« Quand le prince Albert est mort, la reine Victoria est devenue une recluse », a-t-il déclaré à OK ! magazine.

«Elle portait du noir chaque fois qu’elle sortait et a passé le reste de son règne à essayer de construire des monuments commémoratifs à son défunt mari plutôt que d’apparaître en public.

« La reine nous a envoyé un signal depuis son retour de Balmoral et ce signal est » Je ne suis pas la reine Victoria « , et peut-être que le bâton joue là-dessus. »

« Je ne pense pas que la canne soit un signe que la fin est proche parce qu’il suffit de regarder ce qu’elle a dans son journal et tout ce qu’elle a fait au cours des deux dernières semaines.

« Le mois prochain, elle participera à la COP26 et tous les regards seront tournés vers l’Écosse et la reine jouera le devant de la scène.

« C’est une déclaration d’intention de sa part et, oui, elle utilise une canne pour la soutenir, mais je pense que la plupart des gens se demanderont pourquoi elle ne fait pas ça depuis 20 ans étant donné à quel point elle est occupée et combien de temps elle y passe. son pied. »

La reine a de nombreux engagements à venir, notamment le sommet COP26 le mois prochain à Glasgow, où elle sera rejointe par le prince Charles et le prince William.

Avant cela, la reine devrait donner une réception au château de Windsor pour marquer le Sommet mondial sur l’investissement.