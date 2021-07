Queen décerne la George Cross au NHS – Monarch publie une lettre | Royale | Nouvelles

La reine a remis le prestigieux prix à l’occasion du 73e anniversaire de la Fondation NHS, qui tombe le lundi 5 juillet. Dans un message manuscrit sincère, la femme de 95 ans a exprimé sa gratitude envers les services du NHS à travers le Royaume-Uni.

Le monarque au règne le plus ancien a déclaré que le NHS, fondé en 1948, a « soutenu le peuple de notre pays avec courage, compassion et dévouement ».

Dans un communiqué, la reine a déclaré: «C’est avec un grand plaisir, au nom d’une nation reconnaissante, que je décerne la George Cross aux services nationaux de santé du Royaume-Uni.

“Ce prix récompense tout le personnel du NHS, passé et présent, dans toutes les disciplines et dans les quatre pays.

« Au cours de plus de sept décennies, et particulièrement ces derniers temps, vous avez soutenu la population de notre pays avec courage, compassion et dévouement, faisant preuve des normes les plus élevées de service public.

“Vous avez nos remerciements indéfectibles et notre appréciation sincère.”

Le prix de bravoure George Cross a été créé par le père de la reine, le roi George VI, en septembre 1940, au plus fort du Blitz.

La médaille d’honneur est décernée en reconnaissance des « actes du plus grand héroïsme ou du plus courage dans des circonstances d’extrême danger ».

« Face à l’adversité, nous avons vu un travail d’équipe extraordinaire, non seulement dans tout le NHS, mais impliquant des centaines de milliers de bénévoles, des millions de soignants, des travailleurs clés et le public britannique qui ont joué un rôle indispensable en aidant les services de santé à prendre soin de plusieurs centaines de milliers de patients gravement malades atteints de coronavirus.

« Et donc, alors que nous félicitons le personnel de l’ensemble des services de santé pour ce prix, nous reconnaissons que l’achèvement du programme de vaccination NHS Covid qui est en phase finale est désormais le moyen le plus sûr de sortir de cette pandémie et donne un sentiment d’espoir. »

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a ajouté: “Ceux qui travaillent dans le NHS ont fait un travail incroyable en prenant soin de tant de personnes pendant cette terrible pandémie.

“La croix de George est le plus grand honneur qu’un civil puisse obtenir et je veux rendre hommage à tous les membres du NHS pour leur héroïsme et leur sacrifice.”

Le NHS est devenu le troisième organisme collectif, pays ou organisation à recevoir la George Cross.

La Croix de George a été décernée à Malte en 1942, en reconnaissance du courage dont ont fait preuve les habitants de l’île lors des bombardements ennemis de la Seconde Guerre mondiale.

La reine a décerné la George Cross à la Royal Ulster Constabulary en Irlande du Nord en 1999, en reconnaissance de la bravoure de la force, y compris les familles de ceux qui servent.

Le plus récent récipiendaire de la George Cross était Dominic Troulan, un officier à la retraite de l’armée britannique et ancien de la Royal Marine.

M. Troulan a reçu la George Cross en juin 2017 pour ses actions lors de l’attaque du centre commercial Westgate en 2013 à Nairobi, au Kenya.