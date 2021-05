Queen déchire alors que les trois seules personnes en qui elle ait jamais fait confiance sont maintenant mortes, affirme le biographe Royal | Nouvelles

La reine n’aurait eu que trois proches confidentiels au cours de ses 95 ans, selon l’auteur royal Matthew Dennison. Il a déclaré que Sa Majesté était plus proche du trio que “l’un de ses enfants ou amis” et maintenant qu’ils sont tous morts, l’expert a déclaré que la reine était “plus seule” que jamais.

M. Dennison a déclaré que le groupe de confiance ne comprenait que sa mère, sa sœur la princesse Margaret et son mari, le prince Philip.

Écrivant dans son nouveau livre, ‘The Queen’, le biographe a déclaré: “Dans son long rôle de monarque, la reine n’a probablement fait confiance qu’à trois personnes: sa mère, sa sœur et son mari, un trio dont elle était plus proche que aucun de ses enfants ou amis.

«Après la mort de la reine mère et de la princesse Margaret en 2002, Philip était le seul membre restant de ce groupe.

“Avec sa perte, la monarque est sans doute plus seule qu’à n’importe quel moment de sa longue vie.”

Mais M. Dennison a déclaré que la reine était bien préparée pour la perte de son mari cette année.

Il a déclaré: “Des décennies passées à renforcer sa force et sa résilience personnelles grâce à une compréhension complète de l’isolement au cœur du rôle de Monarch l’a, comme je vais le révéler, préparée précisément pour un tel moment.”

La reine a subi une double défaite en 2002 lorsque sa mère et sa sœur sont décédées.

La princesse Margaret est décédée le 9 février, à l’âge de 71 ans, des suites d’un accident vasculaire cérébral.

JUST IN: Les Sussex attaqués pour une crème pour la peau “ raciste ” de flagellation

Le prince Philip est resté à ses côtés tout au long de ces deux tristes événements, ayant été décrit comme «son rocher».

Mais malheureusement, le mari de la reine est décédé le mois dernier, n’ayant pas quitté l’hôpital depuis longtemps.

La princesse Eugénie, la petite-fille du couple, a précédemment décrit la reine et le prince Philip comme étant le «rock» des autres.

Elle a déclaré à Sky News avant le jubilé de la reine Dimanond: «Ils sont le couple le plus incroyablement solidaire l’un de l’autre.

«Grand-père a malheureusement été malade et que grand-mère vienne faire ça seule était probablement assez éprouvant et je pense qu’il est son rocher, vraiment, et elle est à lui.»

Philip n’a pas pu assister aux célébrations car il était à l’hôpital avec une infection de la vessie.