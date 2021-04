Queen devrait rester à Windsor pendant les mois d’été et ne pas retourner au palais de Buckingham | Royal | Nouvelles

La reine « attend avec impatience » après l’interview d’Oprah, selon un expert

La dernière annonce du Royal Collection Trust (RCT) a conduit à penser que la reine ne s’installera au palais de Buckingham qu’au moins fin septembre 2021. Le RCT, l’organisation qui s’occupe de la collection royale et gère l’ouverture du Queen’s résidences officielles, a annoncé qu’il ouvrirait bientôt les portes du palais du monarque à Londres pour la première fois cette année.

Les visiteurs sont normalement autorisés à pénétrer dans le palais de Buckingham et ses jardins lorsque la reine séjourne au château de Windsor ou au château de Balmoral.

Comme le RCT prévoit une ouverture et des tournées du 17 avril à la mi-septembre, il est peu probable que la reine revienne vivre dans sa principale résidence de travail dans la capitale avant la fin de l’été.

À partir du 17 avril, les fans royaux auront accès aux jardins du palais de Buckingham à un moment où la résidence de la reine de Londres n’est généralement pas ouverte au public.

La visite guidée des jardins permettra aux visiteurs de «découvrir ses points forts lors d’une visite guidée animée par l’un de nos gardiens experts».

Nouvelles de la reine: La reine devrait rester au château de Windsor pendant quelques mois de plus (Image: GETTY)

Nouvelles de la reine: le palais de Buckingham doit rouvrir au public (Image: GETTY)

Le site Web du RCT a poursuivi: « Vous aurez un accès spécial à l’ensemble du terrain de 39 acres au printemps, lorsque le jardin est à son maximum, avec ses prairies tapissées de primevères et de jacinthes, et ses camélias en fleurs, magnolias et azalées débordant de fleurs. . «

Les salles d’État du palais doivent également rouvrir pour des visites guidées sécurisées COVID.

Les visiteurs seront autorisés à retourner au palais de Buckingham le week-end à partir du 21 mai.

Parmi les zones incluses dans la tournée qui durera jusqu’en juin, il y a la salle de bal, la salle de dessin verte, la salle du trône, la salle de dessin blanc, la salle de musique, la salle de dessin bleue, la galerie est et la salle d’arc.

LIRE LA SUITE: « Absolute absurdité », l’auteur de Diana, interprète brillamment le choc du personnel de Meghan

Queen news: Le salon blanc est l’un des domaines inclus dans la visite guidée du palais (Image: GETTY)

Quelques zones, y compris la salle à manger d’État, ne seront pas incluses dans la visite en raison du programme de réservation en cours au palais, qui devrait durer des années.

Et à partir de juillet, les visiteurs seront autorisés à entrer dans le Buckingham Palace Garden sans visite guidée et pourront profiter d’une «liberté sans précédent».

Le site Web du RCT disait: «Explorez Buckingham Palace Garden avec une liberté sans précédent cet été et découvrez par vous-même pour la toute première fois ses sites avant de profiter d’une occasion unique et unique de pique-niquer avec vue sur le palais.

NE MANQUEZ PAS

Queen News: Les Royals se sont réunis au château de Windsor en décembre 2020 (Image: GETTY)

Nouvelles de la reine: La salle à manger d’État du palais de Buckingham (Image: GETTY)

«Vous serez libre de vous promener dans les sentiers sinueux du jardin à votre rythme et de découvrir la beauté et le calme de cette oasis fortifiée du centre de Londres.

« Parmi les nombreuses caractéristiques à découvrir, citons la frontière herbacée de 156 mètres, l’avenue Horse Chestnut, les platanes plantés par la reine Victoria et le prince Albert, et le célèbre lac avec son île qui abrite les abeilles du palais de Buckingham. »

Le compte Twitter officiel du RCT a également souligné à quel point l’opportunité de se promener dans les jardins du palais est unique.

Le compte Twitter a écrit aujourd’hui: « Nous rouvrons! Cet été, nous ouvrons le jardin #BuckinghamPalace pour que les visiteurs puissent l’explorer.

Queen news: Résidences de royals à travers le Royaume-Uni (Image: EXPRESS)

« Profitez d’une occasion unique de pique-niquer sur les pelouses du palais. »

Ces visites seront autorisées entre le 9 juillet et le 19 septembre – bien après le 21 juin, la première date à laquelle le gouvernement envisage d’abolir les restrictions concernant le COVID-19.

L’année dernière, l’ECR a décrit le COVID-19 «de loin le plus grand défi» de son histoire, affirmant que les fermetures imposées pour assurer la sécurité du public et du personnel ont eu «un impact très important et sérieux sur nos finances».

La résidence principale de la reine a toujours été le palais de Buckingham, où elle reçoit le Premier ministre pour son audience hebdomadaire, tient des réunions avec des diplomates et des dirigeants étrangers et effectue des investitures.

Nouvelles de la reine: La reine à cheval à Windsor lors du premier verrouillage (Image: GETTY)

Cependant, depuis le 19 mars de l’année dernière, la reine vit au château de Windsor en raison de la pandémie de coronavirus.

En août dernier, elle et le prince Philip ont pu se rendre comme ils le font normalement à Balmoral et ont ensuite passé quelques semaines en privé sur le domaine de Sandringham.

La pause estivale de la reine a normalement lieu entre la mi-juillet et la mi-octobre.