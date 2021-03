Queen dit d’accepter que le prince Harry «ne revienne pas» alors que Duke obtient de nouveaux rôles aux États-Unis | Royal | Nouvelles

Le rédacteur royal Rob Jobson a exhorté le palais de Buckingham et la reine à accepter que le prince Harry ne revienne pas et a annoncé ses nouveaux rôles comme un « geste brillant pour lui ». Le prince Harry a récemment été embauché par la start-up Coach BetterUp en tant que « Chief Impact Officer » dans un accord qui devrait payer généreusement après son départ de la famille royale. Mais le royal a suscité de nombreux débats sur son nouveau rôle et sur ce que la vie quotidienne implique réellement.

S’adressant à Good Morning America, M. Jobson a déclaré: «Le palais doit accepter que Harry ne revienne pas pour être un royal travaillant à plein temps.

«Il l’a dit très clairement, cela lui donne quelque chose de positif à faire au quotidien.

« Et je pense que pour un jeune homme qui a une grande expérience en gestion et en rassemblement des gens, c’est une décision brillante pour lui. »

Le biographe Omid Scobie qui a écrit « Finding Freedom » est également apparu dans l’émission pour parler du nouveau travail de Harry.

Il a expliqué: «Ce n’est bien sûr pas son premier grand rôle.

«En tant que membre actif de la famille royale, il est habitué à des emplois du temps chargés et à vivre un très gros titre.

« Donc, les nerfs vont plus être avec la compagnie qu’avec Harry lui-même. »

Le prince Harry a récemment été employé par la société de coaching en santé mentale BetterUp, qui facture 364 £ par mois pour ses services.

Il a expliqué qu’il n’avait que l’héritage de plusieurs millions de dollars de la princesse Diana pour vivre et qu’il avait été contraint de conclure des accords lucratifs.

Le site Web Archewell du prince Harry révèle que la branche de production de son organisme de bienfaisance souhaite «embrasser le pouvoir de la narration» à travers une «lentille compatissante».

Le royal a suscité des critiques lorsque la nouvelle de son accord Netflix a été rendue publique après que le drame de la famille royale de la plate-forme « The Crown » ait dépeint plusieurs membres de la famille sous un jour négatif.