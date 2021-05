Queen donne à l’entreprise de bien-être sexuel le sceau royal d’approbation – Dernières nouvelles de la famille royale | Royal | Nouvelles

Les Queen’s Awards for Enterprise sont l’une des récompenses commerciales les plus prestigieuses du Royaume-Uni. L’organisme de récompense a maintenant félicité le détaillant pour adultes Lovehoney pour sa «croissance exceptionnelle et continue». La société a connu un grand succès et a récemment réalisé des ventes internationales atteignant 56 millions de livres sterling.

L’un des privilèges de remporter le prix est que Lovehoney peut désormais arborer le drapeau des Queen’s Awards à son bureau principal.

L’entreprise pourra également utiliser l’emblème de Sa Majesté sur son emballage et sa publicité.

Lovehoney vend de la lingerie, des soins personnels et des jouets intimes respectueux de l’environnement.

La société donne également des conseils sexuels sur son blog et son podcast.

À NE PAS MANQUER: l’immunité diplomatique du prince Harry aux États-Unis, soulevée par un expert royal

L’entreprise a été fondée par Richard Longhurst dans sa chambre en 2002.

Elle compte désormais une clientèle de 2,2 millions de personnes et 300 employés.

Les Queen’s Awards for Enterprise ont d’abord été formés par un comité présidé par le duc d’Édimbourg en 1965.

Initialement connu sous le nom de Queen’s Awards to Industry, les autres lauréats de cette année étaient la Luminary Bakery de Londres et The Community Shop dans le South Yorkshire.

LIRE LA SUITE:

Debbie Bond, directrice commerciale de Lovehoney, a déclaré: «Nous sommes ravis d’avoir reçu la reconnaissance officielle de la reine.

«Sa Majesté a été un merveilleux partisan de Lovehoney alors que nous sommes devenus la première marque mondiale de bien-être sexuel.

«Le patronage royal nous aidera à créer plus d’emplois à notre siège social de Bath et dans nos bureaux internationaux et à diffuser le message du bonheur sexuel à l’échelle mondiale.

«La reine est le plus grand ambassadeur commercial du Royaume-Uni.

«Une approbation royale montre à nouveau comment les acheteurs et les points de vente traditionnels adoptent les produits de bien-être sexuel comme jamais auparavant.

«Cela montre également comment ils apprécient leur importance dans l’amélioration du bien-être général.

“C’est un message particulièrement important alors que nous sortons de l’isolement après une année stressante à vivre avec la pandémie.”

Les Queen’s Awards sont décernés chaque avril.