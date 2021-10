La monarque, 95 ans, a décliné le prix car elle pense que « vous n’avez que l’âge que vous ressentez ». La biographe royale Angela Levin a déclaré que le refus de la reine de la distinction pourrait être un indice qu’elle ne démissionnera pas de ses fonctions.

Mme Levin a tweeté: « Je pense que le commentaire de la reine selon lequel vous êtes » aussi vieux que vous le sentez « est également un coup de pouce pour nous faire savoir qu’elle ne va pas démissionner en tant que monarque. »

Dans un article précédent, l’auteur royal a félicité Sa Majesté pour ses commentaires alors qu’elle refusait poliment le prix.

Mme Levin a déclaré: « Absolument merveilleux. La reine est absolument parfaite. »

L’auteur et diffuseur Gyles Brandreth, président des prix, a écrit au secrétaire privé de la reine, Sir Edward Young, pour lui demander si elle accepterait le trophée Oldie of the Year.

Mais dans une lettre publiée dans le numéro de novembre du magazine The Oldie, son secrétaire privé adjoint, Tom Laing-Baker, a écrit : « Sa Majesté pense que vous êtes aussi vieux que vous le pensez, en tant que telle, la reine ne pense pas qu’elle réponde aux critères pertinents. pouvoir accepter, et espère que vous trouverez un destinataire plus digne. »

La duchesse de Cornouailles a rejoint M. Brandeth pour la cérémonie de remise des prix The Oldie à l’hôtel The Savoy à Londres mardi.

M. Brandreth a déclaré que l’actrice Dame Maureen Lipman, l’un des juges, a évoqué la possibilité que le magazine honore la reine en reconnaissance de son leadership pendant la pandémie de coronavirus et avant son jubilé de diamant.

Il a décrit la lettre qu’il a reçue du château de Balmoral en réponse comme « adorable », écrivant : « Peut-être qu’à l’avenir, nous sonderons à nouveau Sa Majesté. »

En fin de compte, le principal prix Oldie of the Year a été décerné à l’actrice et danseuse franco-américaine Leslie Caron, qui, à 90 ans, a cinq ans de moins que la reine.

L’ancien footballeur anglais Sir Geoff Hurst, 79 ans, a remporté le Soulier d’or Oldie de l’année et la cuisinière Delia Smith, 80 ans, a reçu le prix Truly Scrumptious Oldie.

Dans un discours, Camilla, 74 ans, a plaisanté sur les inconvénients du vieillissement en déclarant: « Je pense que ceux d’entre nous qui ont déjà dépassé nos trois vingt et dix ans doivent reconnaître qu’il y a certains inconvénients à vieillir. »

Elle a ajouté: « Il y a des moments, je sais, où nous vivons tous ces moments seniors.

« Mais il y a aussi des avantages à vieillir – regarder ses enfants grandir, profiter de ses petits-enfants – savoir qu’ils rentreront chez eux après la visite, trouver plus de temps pour lire, trouver le temps de lire The Oldie et venir joyeux déjeuners comme celui-ci. »

La reine, qui n’est qu’à cinq ans de son 100e anniversaire, est le monarque le plus ancien du pays.

Elle doit célébrer son jubilé de platine – 70 ans sur le trône – l’année prochaine.

Le chef de l’Etat tient toujours un agenda chargé d’événements et d’audiences et s’occupe quotidiennement de ses boîtes rouges de papiers officiels.

La semaine dernière, elle a utilisé une canne pour ce qui serait la première fois lors d’un événement public majeur.

Le regretté prince Philip a été nommé Oldie of the Year en 2011 pour marquer son 90e anniversaire.

Le duc d’Édimbourg a plaisanté dans une lettre : « Il n’y a rien de tel pour rappeler au moral que les années passent – de plus en plus vite – et que des morceaux commencent à se détacher de l’ancien cadre.

« Mais c’est agréable de s’en souvenir. »