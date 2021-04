Queen est «bien préparée» pour continuer à exercer ses fonctions royales après la mort de Philip | Royal | Nouvelles

Le couple royal s’est marié le 20 novembre 1947 et a été ensemble pendant plus de 70 ans. La monarque britannique en est venue à compter sur son mari pour le soutenir alors qu’elle s’acquittait de ses devoirs de reine, l’appelant «force et séjour». Au moment du jubilé de diamant en 2012, la reine a également évoqué son mari comme la source d’une «force constante» au cours de son mariage.

Katie Nicholl a déclaré au site Web 9Honey que malgré la terrible perte qu’elle doit ressentir, la souveraine britannique est bien équipée pour continuer en tant que monarque.

“La reine se débrouille sans le prince Philip à ses côtés dans la vie publique depuis qu’il a pris sa retraite en 2017”, a déclaré le commentateur royal.

«C’était une période d’adaptation, mais elle est maintenant très habituée à fonctionner en solo.

«Elle a aussi, bien sûr, le soutien de sa famille et nous avons vraiment vu ces proches se mobiliser et être aux côtés de la reine.

“Alors, je pense qu’elle est bien préparée pour ce moment.”

Le duc d’Édimbourg a officiellement annoncé sa retraite de l’exercice de ses fonctions royales en mai 2017, juste avant d’avoir 96 ans.

Il avait été l’un des membres les plus actifs de la famille royale, effectuant 110 jours d’engagements rien qu’en 2016.

LIRE LA SUITE: La reine étend une branche d’olivier à Harry: Monarch partage le cliché de Duke

Mme Nicholl a déclaré que la reine avait clairement indiqué qu’elle reprendrait ses fonctions officielles après la période de deuil officielle.

Le biographe royal a ajouté: «Je pense que la retraite n’a jamais été une option pour la reine.

“Cette idée de réduction, les suggestions ont toujours été fortement réfutées par le Palais.”