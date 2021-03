Queen est partie assumer seule les retombées de l’interview d’Oprah – «Un endroit incroyablement solitaire» | Royal | Nouvelles

La monarque britannique et son mari sont mariés depuis environ 73 ans et, au cours de cette période, ils ont enduré avec succès toutes les épreuves et les tribulations de la vie de la famille royale. Le duc d’Édimbourg a été une pierre de soutien sur laquelle la reine pouvait toujours compter pour son aide dans les moments difficiles. Cependant, sa maladie d’un mois l’a confiné à l’hôpital au moment de l’interview de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey, laissant la reine assumer seule les conséquences.

Un initié de Royal a déclaré au magazine People: «Elle est toujours à la tête du pays et le prince Philip a toujours été chef de famille.

«Il n’est pas là pour être ça – donc tout lui tombe sur les épaules.

« Ce doit être un endroit incroyablement solitaire. »

Au cours de l’interview de 90 minutes de CBS plus tôt en mars, le duc et la duchesse de Sussex ont fait plusieurs réclamations litigieuses et très dommageables contre la famille royale.

Celles-ci allaient du racisme au manque de soutien pour Meghan pendant sa grossesse, ce qui lui a fait sentir qu’elle « ne voulait plus être en vie ».

Les allégations ont plongé la famille royale dans une crise, considérée par certains comme la plus grave depuis l’abdication d’Édouard VIII en 1936.

«Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé.

« Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très aimés. »

La reine envisagerait également de nommer un tsar de la diversité pour aider à moderniser l’institution royale.