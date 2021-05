Queen est «très nerveuse» à propos de ce que Harry dira ensuite comme «beaucoup plus pour sortir» | Royal | Nouvelles

La reine, 95 ans, est “très nerveuse” alors que le prince Harry est sur le point de se réunir avec Oprah Winfrey pour “approfondir” les histoires de santé mentale explorées dans leur série Apple TV. S’adressant au documentaire de Channel 5, l’expert royal Julie Montagu a discuté des dernières apparitions du duc de Sussex. Elle a affirmé que ça allait devenir “de plus en plus gros”.

Dans la série diffusée la semaine dernière, le duc a fustigé les compétences parentales de son père, le prince de Galles.

Il a reproché à Charles de s’attendre à ce que ses fils subissent les pressions de la vie royale et a accusé sa famille de «négligence totale» lorsque sa femme, la duchesse de Sussex, se sentait suicidaire au milieu du harcèlement sur les réseaux sociaux.

Harry a également révélé qu’il s’était tourné vers la boisson et la drogue alors qu’il faisait face au traumatisme de la mort de sa mère plus tard dans sa vie.

Le site Web d’Archewell a déclaré: “Dans The Me You Can’t See: A Path Forward, le prince Harry et Oprah Winfrey se réunissent avec les participants et les experts de la série pour une discussion de grande envergure qui suscite la réflexion et s’appuie sur leurs conversations initiales sur le mental santé et bien-être.”

“Les sujets approfondissent leurs propres histoires tirées de la série, les experts partagent leurs conseils et, ensemble, ils commencent à répondre à la question cruciale: où allons-nous à partir de là?”.

Il a ajouté: “La salle de conférence perspicace et expansive présente des membres du conseil consultatif de The Me You Can’t See, ainsi que des participants à la série, dont Glenn Close; Zak Williams, un défenseur de la santé mentale et conférencier; et Ambar Martinez, un auteur et OnTrack Conseiller par les pairs à New York. “

La relation future du duc avec son père, son frère le duc de Cambridge et le reste des Windsors a été remise en question à la suite de ses remarques franches et de son entretien avec Winfrey avec la bombe de Meghan plus tôt dans l’année.

NE MANQUEZ PAS

Le prince Charles accueillera à nouveau Harry et Meghan ‘ [INSIGHT]

Le prince Harry a ordonné de “ mettre un bouchon dedans ” [COMMENT]

«Il est à nous maintenant! Les fans américains du prince Harry revendiquent Duke comme le leur [ANALYSIS]

Le duc de Sussex a déclaré que le fait d’aider d’autres personnes à guérir l’avait aidé à surmonter la mort de sa mère.

Dans une interview aux côtés d’Oprah Winfrey dans l’émission de télévision américaine Good Morning America, Harry a déclaré qu’il était arrivé à cette réalisation en travaillant avec Winfrey sur leur série de documentaires sur la santé mentale.

Il a déclaré que Zach Williams, fils du regretté comédien américain Robin Williams, lui avait dit que “son service envers les autres l’avait aidé à guérir”.

“Je pense que c’était un moment vraiment clé pour Oprah, moi et Zach lorsque nous étions sur un appel séparé, pour nous de dire:” Wow c’est vrai “,” dit Harry.

“C’est vrai Oprah dans votre carrière, et cela a été vrai pour moi en commençant les Jeux Invictus – être capable de créer quelque chose pour voir les autres guérir fait partie de notre propre processus de guérison.”

Le duc a ajouté: “Je pense que l’élément compatissant de cela, être capable de se mettre à la place de quelqu’un d’autre et de pouvoir aider d’une manière ou d’une autre dans le processus de guérison, est absolument essentiel.”