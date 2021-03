Queen et Boris Johnson vont déployer un «tapis vert» pour une soumission mondiale au château de Windsor | UK | Nouvelles

En octobre, le Premier ministre et les membres de la famille royale organisent un sommet pour galvaniser les investissements dans l’avenir vert du Royaume-Uni. Le Sommet mondial sur l’investissement précédera la COP26 en novembre. La secrétaire au Commerce international, Liz Truss, a salué le sommet dans le cadre d’une transition vers une croissance économique propre.

Elle a déclaré: «Le Royaume-Uni a été l’un des premiers gouvernements au monde à se fixer un objectif de zéro net d’ici 2050 et nous sommes toujours à la tête du changement mondial vers une croissance économique propre.

«Des éoliennes en Écosse au développement de l’hydrogène au Pays de Galles, le Global Investment Summit sera une opportunité fantastique de conclure des accords d’investissement dans le meilleur de l’industrie verte britannique, nous permettant de reconstruire mieux, plus fort et plus vert.

« Nous sommes impatients de déployer le tapis vert pour certaines des plus grandes entreprises du monde, contribuant ainsi à stimuler les investissements dans tous les coins du pays. »

Le sommet donnera également au premier ministre l’occasion de présenter son plan en 10 points pour une reprise verte.

Le sommet servira également à renforcer la position du Royaume-Uni en tant que plaque tournante mondiale des technologies vertes.

Le ministre de l’Investissement, Gerry Grimstone, a déclaré: «Le Royaume-Uni est l’une des meilleures destinations d’investissement au monde et nous sommes ravis d’accueillir un Sommet mondial sur l’investissement qui stimulera les investissements verts, les emplois et la croissance.

«Partout dans le monde, les investisseurs recherchent la durabilité, que ce soit dans la technologie, l’immobilier et la construction, la finance, l’automobile ou l’énergie.

« Les particuliers et les entreprises intensifient leur intérêt pour les industries du futur, et il n’y a pas de meilleur endroit pour investir que dans les industries propres et vertes déjà dynamiques du Royaume-Uni. »

