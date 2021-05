Queen «étourdie» alors que l’émission Apple TV de Harry dépeint une «image très négative» des Royals | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a longuement parlé de ses problèmes de santé mentale dans la série The Me You Can’t See, avec la co-présentatrice Oprah Winfrey. Harry a décrit comment lui et Meghan Markle se sentaient «complètement impuissants» en tant que membres de la famille royale, affirmant qu’ils étaient confrontés à «un silence total ou une négligence totale» chaque fois qu’ils demandaient de l’aide.

Selon le Daily Mail, une source a déclaré que Sa Majesté et le prince Charles étaient «absolument bouleversés» par les commentaires d’Harry sur l’émission.

Des sources ont déclaré à la publication que le cercle royal supérieur avait perçu les remarques de Harry comme une «attaque personnelle contre son père et l’institution».

Une source a déclaré au Daily Mail: «Ceux qui entourent la reine et le prince Charles sont absolument stupéfaits par ce qui s’est passé.

«Personne dans les cercles du Palais n’a autre chose que de la sympathie pour le traumatisme et la vie troublée d’Harry, mais il est contrarié et gêné de le partager dans une émission de télévision internationale.

“Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour rester là-bas et continuer à jouer le rôle et à faire le travail.”

Harry a également dit à Mme Winfrey qu’il “ne serait jamais intimidé dans le silence”.

Le duc et la duchesse de Sussex se sont retirés de leurs fonctions de membres supérieurs de la famille royale en mars 2020 pour devenir financièrement indépendants.

En février, il a été confirmé que le couple ne reviendrait pas en tant que membres de la famille royale.