Kevin Maguire est apparu sur Good Morning Britain d’ITV alors que le panel discutait de la santé de la reine après la décision d’annuler son voyage à Cop26. Alors que le panel a tous convenu que la reine était un « symbole massif » qui pouvait illuminer n’importe quel événement auquel elle se trouvait, M. Maguire a estimé que la reine devrait envisager de ralentir. Le commentateur a carrément souligné que la reine avait 95 ans et qu’elle ne « continuerait pas éternellement » et lui a finalement demandé de se retirer pour permettre à d’autres membres royaux de jouer un rôle de premier plan.

La reine, sur avis médical, ne participera pas à la Cop26, qui est le deuxième voyage annulé pour raisons de santé ces dernières semaines.

Mais le monarque y assistera virtuellement en enregistrant une vidéo s’adressant aux participants à l’événement climatique.

La reine a également annulé son voyage en Irlande du Nord pour des raisons de santé et cela a été révélé peu de temps après avoir passé une nuit à l’hôpital pour des tests préliminaires.

Discutant de l’actualité de Good Morning Britain, M. Maguire s’est entretenu avec l’hôte Ranvir Singh de ce que l’avenir de la famille royale réservait.

Mme Singh a présenté le monarque comme un « symbole massif » qui pourrait être une grande attraction pour certains participants à la conférence.

Mais M. Maguire a adopté une position plus discrète et a déclaré: « Si elle est la clé, nous ne devrions plus la mettre dans la serrure.

« Et elle a 95 ans, elle est incroyablement frêle, elle ne durera pas éternellement. »

Mme Singh a ensuite souligné qu’il y aurait une présence royale à la Cop26 avec la participation du prince Charles et de William.

Le journaliste a ensuite continué à crier sur M. Pearce alors que le couple faisait des allers-retours sur la pertinence de la famille royale.

Le panel GMB a trouvé un certain accord et a déclaré qu’il serait judicieux d’empêcher la reine de visiter la Cop26 s’il y avait un risque plus élevé de Covid compte tenu de l’augmentation du nombre de cas et d’invités venant du monde entier.

M. Pearce a également averti qu’il pensait qu’il pourrait y avoir de pires nouvelles au cours des prochaines semaines, car il a souligné que la reine était à l’hôpital pour des « tests préliminaires ».

Il a déclaré que cela indiquerait qu’il pourrait y avoir un problème de santé sous-jacent qui doit être traité.