Queen fait l’éloge des héros olympiques de l’équipe GB avec un message sincère : « Inspiration pour nous tous ! | Royale | Nouvelles

in

Le monarque, 95 ans, a également félicité les athlètes de tout le Commonwealth.

La reine a salué les concurrents comme une “inspiration pour nous tous” après les “circonstances uniques et difficiles de l’année dernière”.

La reine a déclaré: “J’adresse mes plus chaleureuses félicitations aux concurrents de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et de tout le Commonwealth, suite à leur succès aux Jeux olympiques de Tokyo ces dernières semaines.

“Les compétences, la détermination et le travail acharné dont ont fait preuve les athlètes et leurs équipes de soutien tout au long des circonstances uniques et difficiles de l’année dernière ont été une inspiration pour nous tous.

“Je présente mes meilleurs vœux à tous ceux qui ont joué un rôle dans cette réalisation extraordinaire.”

Le monarque a partagé le message alors qu’elle commençait ses vacances d’été annuelles au château de Balmoral.

PLUS À VENIR