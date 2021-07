Queen fait preuve d’une “résilience remarquable” alors qu’elle “embrasse la vie qu’elle a quittée” sans Philip | Royale | Nouvelles

in

La reine sourit alors que l’homme fait un signe de la main et dit “ça rentre à la maison”

La reine a bravé la mort du prince Philip, son mari depuis 73 ans, et semble apprécier la compagnie de ses proches lors de ses fiançailles et de son travail royal. La commentatrice royale Camilla Tominey a noté que, bien que cela ne fasse que 12 semaines depuis la mort du duc d’Édimbourg, il n’est pas surprenant de voir Sa Majesté ” embrasser positivement ” la vie.

Et c’est parce que le monarque fait probablement ce que sa “force et son séjour”, comme elle a appelé Philip à l’occasion de leurs noces d’or, auraient voulu pour elle.

Dans la newsletter “Your Royal Appointment” du Telegraph, Mme Tominey a écrit: “Bien que cela ne fasse peut-être que 11 semaines que son mari bien-aimé repose au château de Windsor, je ne suis pas surpris de voir autant de photos de notre reine rayonnante – pas du moins, car la levée des restrictions COVID signifie qu’elle, comme le reste d’entre nous, est désormais en mesure de revenir à un semblant de normalité. »

Elle a poursuivi: “Ceux qui se demandent comment la reine peut sembler si joyeuse sans son mari de 73 ans à ses côtés n’ont qu’à se poser une question : qu’aurait voulu le duc d’Édimbourg ?

“Sans l’ombre d’un doute, il aurait insisté pour que sa chérie ‘Lilibet’ non seulement reste calme et continue, mais qu’elle embrasse positivement la vie qu’elle a quittée.

La reine s’est montrée “remarquablement résistante” – expert (Image: GETTY)

La reine et le prince Philip se sont mariés en 1947 (Image: GETTY)

“Après tout ce que le pays, et en fait le monde, a traversé au cours des 18 derniers mois, la seule chose que nous avons apprise est que la vie est trop courte.

“Il y a quelque chose d’extrêmement encourageant dans ce nonagénaire remarquablement résistant qui semble savourer chaque seconde.”

Le prince Philip est décédé le 9 avril au château de Windsor, quelques semaines seulement avant ses 100 ans.

Ses funérailles ont eu lieu le 17 avril et n’ont réuni que 30 personnes conformément aux restrictions COVID-19 en vigueur à l’époque.

La reine lors d’une visite à Sterling Castle (Image: GETTY)

Le monarque a coupé une silhouette solitaire alors qu’elle donnait l’exemple et s’asseyait à au moins deux mètres des personnes qui ne faisaient pas partie de sa maison.

Mais, malgré sa perte énorme, elle a repris le travail à la fin de la période de deuil royal, lorsqu’elle est revenue rencontrer des diplomates par liaison vidéo.

La reine a été particulièrement occupée au cours des dernières semaines, ayant repris ses engagements face à face en plus de ses fonctions quotidiennes en tant que monarque.

Il y a près d’un mois, elle s’est rendue à Cornwall pour assister à une réception avec les dirigeants du sommet du G7, où elle a également rencontré pour la première fois le président américain Joe Biden et la première dame des États-Unis, le Dr Jill Biden.

La reine et Joe Biden le 13 juin (Image : GETTY)

La reine s’adressant à Boris Johnson au palais de Buckingham (Image: GETTY)

Le lendemain, elle a célébré son anniversaire officiel avec un défilé simplifié Trooping the Color dans le Quadrangle du château de Windsor.

Et seulement 24 heures plus tard, elle a accueilli le couple présidentiel américain pour le thé et une audience privée.

Il y a deux semaines, Sa Majesté a repris son audience hebdomadaire en personne avec le Premier ministre Boris Johnson, après les avoir menées par téléphone depuis le début de la pandémie.

Et la semaine dernière, elle a visité Glasgow, Édimbourg et Stirling dans le cadre de la semaine royale annuelle au nord de la frontière.

La reine a accédé au trône en février 1952 (Image: EXPRESS)

La tournée écossaise s’est terminée jeudi, mais la reine, plutôt que de faire une pause, est retournée en Angleterre pour assister au premier jour du Royal Windsor Horse Show.

Et le lendemain, elle a accueilli la chancelière allemande Angela Merkel au château de Windsor.

Hier, la monarque est apparue de bonne humeur alors qu’elle visitait le plateau de Coronation Street.

De manière décisive, tout en discutant si les intrigues de Corrie présentent parfois un drame, elle a déclaré: “Eh bien, je suppose que la vie est un problème.”

Queen parle aux acteurs de Coronation Street des « problèmes »

La conviction de Mme Tominey que la reine se comporte comme le duc d’Édimbourg l’aurait voulu après que le commentateur royal Richard Kay a déclaré que le monarque et le prince avaient parlé de la façon dont ils s’entendraient si l’autre décédait.

Le couple a convenu qu’après une période de deuil, ils “profiteraient de ce qui leur restait de vie”, selon M. Kay.

Écrivant dans le Daily Mail, l’expert royal a déclaré: “Les deux avaient souvent discuté de la façon dont chacun se débrouillerait sans l’autre à leurs côtés, et cela se résumait à ceci: celui qui restait devrait pleurer, mais pas trop longtemps, puis profiter de ce que restés de leur vie.”