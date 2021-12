Queen fait un clin d’œil touchant à la dévotion religieuse dans le discours de Noël – « A new Dawn » | Royale | Des nouvelles

Le discours de la Reine 2021 : à regarder en intégralité

La reine a fait un clin d’œil à la dévotion religieuse dans l’émission de Noël, diffusée samedi à 15 heures. Dans son discours, la monarque, qui est à la tête de l’Église d’Angleterre, a parlé de la naissance de Jésus comme d’un « nouveau départ ».

Elle a mentionné la venue du Christ après avoir mentionné la naissance de quatre bébés royaux rien qu’en 2021 – August Philip Hawke Brooksbank, Lucas Philip Tindall, Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten Windsor et Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.

Se référant aux enfants, Sa Majesté a déclaré : « Ils nous enseignent à tous une leçon – tout comme le fait l’histoire de Noël – que dans la naissance d’un enfant, il y a une nouvelle aube avec un potentiel sans fin.

« C’est cette simplicité de l’histoire de Noël qui la rend si universellement attrayante, des événements simples qui ont formé le point de départ de la vie de Jésus – un homme dont les enseignements ont été transmis de génération en génération et ont été le fondement de ma foi .

« Sa naissance a marqué un nouveau départ.

« Comme le dit le chant de Noël : ‘Les espoirs et les peurs de toutes les années sont satisfaits en toi ce soir’. »

Ce n’est pas la première fois que la reine fait un clin d’œil à la dévotion religieuse dans son discours de Noël, qu’elle écrit traditionnellement elle-même chaque année.

Parlant de la gentillesse dont beaucoup ont fait preuve envers leurs voisins et leurs communautés pendant la pandémie, la reine a déclaré dans son émission de Noël 2020 : « Jésus a abordé cela avec la parabole du bon samaritain.

« L’homme qui est volé et laissé au bord de la route est sauvé par quelqu’un qui ne partage pas sa religion ou sa culture.

« Cette merveilleuse histoire de gentillesse est toujours aussi pertinente aujourd’hui.

« Les bons samaritains ont émergé à travers la société en faisant preuve d’attention et de respect pour tous, sans distinction de sexe, de race ou d’origine, nous rappelant que chacun de nous est spécial et égal aux yeux de Dieu. »

De même, en 2019, le monarque a expliqué comment Jésus, à travers ses enseignements et son exemple, a montré au monde comment « de petits pas faits dans la foi et dans l’espoir peuvent surmonter des différences de longue date et des divisions profondes pour apporter harmonie et compréhension ».

La reine est connue pour avoir une foi solide et assister régulièrement au service.

Le jour de Noël, elle sort normalement de sa résidence pour assister au service de 11 heures aux côtés de ses proches.

Cependant, elle n’a pas rejoint six autres membres de la famille royale qui, ce matin de Noël, se sont rendus à la chapelle St George sur le terrain du château de Windsor.

Il est entendu que l’absence de la reine du service était un choix personnel et suit une approche de précaution observée au cours des dernières semaines.

Il a été annoncé le 20 octobre que le monarque avait été conseillé par ses médecins de se reposer pendant quelques jours et d’annuler son voyage prévu en Irlande du Nord.

Depuis, elle n’a effectué aucun engagement officiel en dehors des murs du palais.

Consciente des conseils de son équipe médicale, elle n’a depuis effectué que des tâches légères, notamment s’occuper des boîtes rouges du gouvernement et tenir des audiences hebdomadaires avec le Premier ministre.

Elle a également tenu des audiences avec des dignitaires et des personnes honorées, à la fois par liaison vidéo et en personne.

Bien qu’elle n’ait pas terminé ses engagements officiels à l’extérieur du château, le monarque a été aperçu en train de le quitter pour des affaires privées.

Fin novembre, elle a assisté à la All Saints Chapel au double baptême du fils de Mike et Zara Tindall et du premier-né de la princesse Beatrice et de Jack Brooksbank.

Cette année marque le premier Noël de la reine en tant que veuve.

Le prince Philip, décédé en avril au château de Windsor, a figuré en bonne place lors de l’émission de cette année, alors que la reine parlait de son absence et de la marque profonde qu’il a laissée dans le pays et sa propre famille au cours des neuf dernières décennies.