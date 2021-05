Queen fait un visage courageux lors de sa première apparition publique depuis le coup de «douleur génétique» de Harry | Royal | Nouvelles

Le monarque, 95 ans, a tenu deux audiences virtuelles du château de Windsor.

L’apparition de la reine survient après que son petit-fils Harry se soit vanté de sa «douleur génétique» lors d’une interview en podcast.

S’exprimant sur le podcast Armchair Expert avec Dax Shepard, le duc de Sussex a déclaré qu’il voulait «briser le cycle» de «la douleur et la souffrance» de son éducation avec ses propres enfants.

Mais la reine a fait une présentation typiquement respectueuse en organisant des audiences virtuelles avec l’ambassadeur des Pays-Bas au Royaume-Uni et l’ambassadeur de Biélorussie au Royaume-Uni.

L’apparition du chef de l’État intervient après qu’Harry ait déclenché une nouvelle controverse avec ses commentaires sur son éducation royale.

Il a déclaré au podcast: “Il n’y a pas de blâme.

«Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit, mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai ressenti une certaine forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que mon père ou mes parents ont peut-être souffert , Je vais m’assurer de briser ce cycle pour ne pas le transmettre, fondamentalement.

«C’est beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent de toute façon, donc nous, les parents, devrions faire de notre mieux pour essayer de dire ‘tu sais quoi, ça m’est arrivé, je vais m’assurer que ce n’est pas le cas vous arriver’.”

Il a ajouté: “C’est difficile à faire, mais pour moi, cela se résume à la prise de conscience. Je ne l’ai jamais vu, je n’en ai jamais su, et puis tout à coup j’ai commencé à le reconstituer et à dire ‘OK, alors c’est là qu’il est allé à l’école , c’est ce qui s’est passé, je le sais à propos de sa vie, je sais aussi que c’est lié à ses parents, donc cela signifie qu’il m’a traité comme il a été traité, alors comment puis-je changer cela pour mes propres enfants?

«Et me voilà, j’ai déménagé toute ma famille aux États-Unis, ce n’était pas le plan, mais parfois vous devez prendre des décisions et donner la priorité à votre famille et à votre santé mentale.

PLUS À VENIR