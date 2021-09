Queen félicitée pour son message touchant à Joe Biden à l’occasion de l’anniversaire du 11 septembre | Royale | Nouvelles

Le compte Twitter officiel de la famille royale a tweeté le message de la reine à Joe Biden, le président des États-Unis, le matin du 20e anniversaire. Le compte Twitter de la famille royale avait sous-titré le message en disant: “Message de la reine au président des États-Unis à l’occasion du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001.”

Le message de la famille royale disait : “Alors que nous marquons le 20e anniversaire des terribles attentats du 11 septembre 2001, mes pensées et mes prières – ainsi que celles de ma famille et de toute la nation – restent avec les victimes, les survivants et les familles touchées, ainsi que les premiers intervenants et secouristes appelés au travail.

« Ma visite sur le site du World Trade Center en 2010 reste gravée dans ma mémoire.

“Cela me rappelle qu’en honorant ceux de nombreuses nations, confessions et origines qui ont perdu la vie, nous rendons également hommage à la résilience et à la détermination des communautés qui se sont réunies pour reconstruire.”

Les utilisateurs de Twitter ont félicité la reine pour ce message à Joe Biden, l’un d’eux disant: “Votre Majesté. Je suis sûr que votre message atteindra le cœur de ceux qui ont été touchés par les atrocités du 11 septembre, qu’ils soient américains ou nationaux.

“Aujourd’hui, nous pleurons comme un seul peuple sur #911Memorial.”

En réponse au tweet ci-dessus, un utilisateur de Twitter a répondu : « Je sais que c’est une journée très difficile pour vous mon @lorrie_e car vous avez été affecté de tant de manières. Je suis avec toi mon amour.

“J’espère que nous pourrons bientôt nous unir en un seul monde sans haine, cupidité et violence.”

Il est dit que M. Biden sera protégé par un grand nombre de membres du personnel de sécurité au milieu des craintes pour la sécurité le jour de l’anniversaire.

Soixante-sept Britanniques ont été tués le jour du 11 septembre et étaient le deuxième pays en termes de décès par pays.

La reine a rendu hommage à plusieurs reprises aux attentats du 11 septembre, la reine déposant une couronne en 2010 au World Trade Center.

De plus, à peine deux jours après les attentats du 11 septembre, la reine avait autorisé le groupe Coldstream Guards à jouer l’hymne national américain.

C’était la première fois que la bannière étoilée était jouée lors de la relève de la garde.