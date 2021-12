Queen fera confiance à un nouvel ajout au personnel pour «prendre soin» de chevaux bien-aimés – avec des avantages majeurs | Royale | Des nouvelles

La Maison Royale promet un salaire « compétitif » pour remplir le rôle de Liveried Helper. Le travail à temps plein présente les avantages de travailler avec les chevaux bien-aimés de la reine, qui ont souvent lieu lors de grands événements royaux.

Il s’agit d’un poste à domicile, dans lequel le candidat retenu sera basé au palais de Buckingham avec un hébergement sur le terrain du château de Windsor chaque fois que nécessaire.

Un Liveried Helper proactif pourrait finir par jouer un rôle dans les événements royaux, indique la description de poste.

Mais les personnes intéressées par le poste doivent se dépêcher avec leur candidature – car la date de clôture des postes vacants tombe le 19 décembre.

Décrivant l’emploi proposé, la liste de la Maison Royale se lit comme suit : « C’est de savoir que les chevaux sont prêts à jouer leur rôle vital dans les événements royaux.

« C’est inspiré de respecter les normes les plus élevées, en aidant à présenter des activités cérémonielles appréciées par des millions de personnes.

« C’est ce qui rend le travail pour la Maison Royale exceptionnel. »

Le Liveried Helper travaillera au Royal Mews, le département au sein de la Maison Royale responsable des soins et de l’entraînement des chevaux de calèche de la Reine – et de l’entretien des calèches et des carrosses.

Ceux qui aspirent à ce rôle devront être prêts à « aider à prodiguer les soins quotidiens aux chevaux des Royal Mews ».

LIRE LA SUITE: Le prince Harry rejoint la rangée de brevets sur le vaccin Covid « recherche préjudiciable »

De plus, l’offre d’emploi disait : « Vous les exercerez et les entraînerez tous les jours, les préparant à leur rôle dans les activités cérémonielles.

« De l’entretien des écuries au nettoyage de la sellerie et des harnais, vous contribuerez à garantir que le Royal Mews est maintenu dans les meilleures conditions.

« Vous aurez également la possibilité de jouer un rôle dans les cérémonies elles-mêmes, en aidant à monter et à conduire les chevaux le jour même. »

Le candidat idéal doit avoir une passion pour les chevaux et une expérience de travail avec eux.

A NE PAS MANQUER

Le cahier des charges disait : « Vous êtes un cycliste très compétent et confiant, avec la volonté d’acquérir des connaissances sur la conduite de voitures et les harnais d’État.

« Vous aurez également de bonnes connaissances de base dans tous les aspects de la gestion d’une écurie.

« Vous êtes un excellent joueur d’équipe, avec une approche flexible et proactive du travail.

« Par dessus tout, vous vous engagez à atteindre des normes élevées chaque jour, faisant de vous un véritable atout pour l’équipe Royal Mews. »

La reine est connue pour son amour de longue date pour les chevaux.

L’un des chevaux bien-aimés du monarque était le birman, qui lui a été présenté pour la première fois en 1969 par la Gendarmerie royale du Canada.

Sa Majesté, 95 ans, a monté ce cheval dans son défilé Trooping the Color pendant 18 ans.

Plus récemment, les chevaux Storm et Tyrone sont devenus connus non seulement pour être appréciés par la reine, mais aussi pour faire partie des six Windsor Greys impliqués dans la promenade en calèche de Meghan et du prince Harry le jour de leur mariage.

La voiture utilisée par les Sussex le 19 mai 2018 et les chevaux provenaient des Royal Mews.

Les Mews abritent 30 chevaux de calèche divisés en deux races – Windsor Grays et Bays (dont la majorité sont des Cleveland Bays).