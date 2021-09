Queen interviendra et guérira « la rupture entre Meghan et Harry avec la famille royale » | Royale | Nouvelles

Sa Majesté devrait célébrer son jubilé de platine l’année prochaine, qui marquera 70 ans depuis son accession au trône le 6 février 1952. En mai de l’année prochaine, la reine deviendra le troisième monarque au règne le plus long de l’histoire, dépassant Johann II de Liechtenstein règne de 70 ans et 91 jours entre le 12 novembre 1858 et le 11 février 1929. Un mois plus tard, le monarque devrait dépasser le règne de Rama IX de Thaïlande.

Cependant, le règne de la reine aurait été une période difficile depuis la mort de son mari, le duc d’Édimbourg, en avril.

Des tensions ont également été signalées parmi les membres de la famille royale après que Harry et Meghan aient pris la décision sans précédent de se retirer de leurs fonctions royales supérieures l’année dernière.

L’interview ultérieure du couple de deux heures avec Oprah en mars et l’annonce de Harry qu’il publiera des mémoires “exactes et entièrement véridiques” auraient ajouté du carburant à la faille royale.

Pourtant, un expert en relations a affirmé que la décision de la reine d’inviter Harry et Meghan à ses célébrations du jubilé de platine est “un signe très positif” que la famille peut résoudre les différends.

Sami Wunder a déclaré à Express.co.uk : « Je pense que le fait que la reine les ait invités pour son jubilé de platine est un signe très positif pour montrer au monde que ces gars font partie de la famille et que toutes les familles sont en conflit.

« Toutes les familles ont du ressentiment ou une forme d’émotions blessées, mais c’est toujours de la famille.

“Je pense donc que c’est le plus grand signe pour tous ceux qui regardent que la reine […] c’est vraiment leur donner l’amour et la reconnaissance qu’ils méritent en tant que famille.

Mme Wunder a ajouté: “La reine montre qu’elle est aimante, gentille et accueillante.”

Mme Wunder a supposé que le duc et la duchesse de Sussex accepteraient l’invitation de la reine au jubilé de platine.

Elle a déclaré: «Je pense que le couple se présentera à cet événement.

“Je pense également qu’à l’avenir, ce serait formidable de voir les relations publiques de Harry et Meghan donner également des signes positifs vers la réconciliation.”

Mme Wunder a ajouté: “Il est très important que quoi qu’il arrive dans le cadre de la réconciliation, les conversations ne soient pas divulguées à la presse.”

Le duc et la duchesse de Sussex auraient l’intention de retourner ensemble au Royaume-Uni pour la première fois depuis leur décision de quitter le cabinet pour présenter leur fille au monarque.

Selon The Sun, le couple espère également accueillir le baptême de leur fille au château de Windsor.

