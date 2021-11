Le prince Edward a assisté à la cérémonie au nom du monarque de 95 ans après avoir dû annuler sa participation à la cérémonie en raison de problèmes de santé. S’exprimant par l’intermédiaire de son plus jeune fils, la reine a averti les participants qu' »aucun de nous ne peut ralentir le passage du temps », faisant référence à ses 70 ans de mariage avec le prince Philip.

Le comte de Wessex, prononçant son discours, a déclaré : « Il est difficile de croire que cela fait plus de 50 ans que le prince Philip et moi avons assisté à la toute première réunion du synode général.

« Aucun de nous ne peut ralentir le passage du temps ; et bien que nous nous concentrions souvent sur tout ce qui a changé dans l’intervalle, beaucoup reste inchangé, y compris l’Évangile du Christ et ses enseignements. »

S’exprimant sur la pandémie au nom de la reine, le royal de 57 ans a déclaré: « Pour les croyants, les dernières années ont été particulièrement difficiles, avec des restrictions sans précédent pour accéder au confort et à l’assurance du culte public.

« Pour beaucoup, cela a été une période d’anxiété, de chagrin et de lassitude.

« Pourtant, l’Évangile a apporté de l’espoir, comme il l’a fait à travers les âges ; et l’Église a adapté et poursuivi son ministère, souvent de nouvelles manières – telles que des formes numériques de culte. »

Le Synode général est l’assemblée nationale de l’Église d’Angleterre qui adopte sa législation.

Le prince Edward a lu le discours aux évêques et au clergé à Church House, le siège à Westminster de l’Église d’Angleterre.

Parlant de l’absence de la reine, il a déclaré qu’elle lui envoyait « des excuses sincères et profondes de ne pas pouvoir être ici aujourd’hui ».

MISES À JOUR EN DIRECT: Santé de la reine EN DIRECT: Craintes pour le monarque alors que le monde s’unit après la peur

Une source royale qui s’est entretenue avec le Mirror a déclaré que le prince Charles, la duchesse de Cornouailles, le prince William, la duchesse de Cambridge, la princesse Anne, le prince Edward et la comtesse Sophie Wessex – connus par le palais sous le nom de « Magnificent Seven » – étaient tous d’accord être disponible pour aider « aussi longtemps que nécessaire ».

S’adressant au Mirror, une source proche de la famille royale a affirmé que les courtisans adoptaient une « approche prudente » vis-à-vis du journal du souverain, aucun engagement public ne devant être prévu pour le reste de l’année, ajoutant qu’il devrait y avoir une « attente réaliste » que le journal de la reine sera considérablement réduit tout au long des mois d’hiver.

Cependant, les responsables du palais ont rassuré le public que, bien que ses fonctions soient réduites, la reine n’a « pas l’intention de se retirer » complètement des fonctions royales.

La reine a été forcée de se retirer d’un certain nombre d’engagements au cours des dernières semaines après que les médecins lui ont conseillé de se reposer et d’entreprendre des tâches légères au château de Windsor.

Plus récemment, elle a annulé sa participation au service du dimanche du Souvenir au cénotaphe, après s’être fait une entorse au dos.

Avant cela, elle n’avait pas non plus pu assister à la fois à la COP26 et à une visite en Irlande du Nord après avoir passé une nuit à l’hôpital – sa première nuitée en huit ans.

Les deux futurs rois, le prince Charles et le prince William, ont tous deux joué un rôle clé en l’absence de la reine à la COP26, le prince Charles prononçant un discours lors de la cérémonie d’ouverture du sommet sur le climat.